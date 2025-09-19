Secciones
Encuesta Black & White: Jeannette Jara se posiciona como favorita presidencial tras desplome de Kast

De acuerdo con los resultados publicados, la ex ministra del Trabajo registró un alza de tres puntos, alcanzando un 29% de respaldo.

Gabriela Romo

La más reciente encuesta de la consultora Black & White mostró un cambio en el panorama presidencial, ya que el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, sufrió una baja de seis puntos, situándose en el 26% de las preferencias.

Este retroceso permitió que la representante del oficialismo, Jeannette Jara, lo superara y pasara a liderar la carrera presidencial.

De acuerdo con los resultados publicados, la ex ministra del Trabajo registró un alza de tres puntos, alcanzando un 29% de respaldo, lo que la posiciona en el primer lugar de las preferencias, desplazando a Kast al segundo puesto.

Otro dato relevante de la encuesta es el avance de Evelyn Matthei, candidata respaldada por Chile Vamos, Demócratas y Amarillos.

La alcaldesa de Providencia subió dos puntos porcentuales y llegó al 20%, consolidándose en el tercer lugar, pero reduciendo la distancia con Kast en comparación a mediciones anteriores.

En cuanto a las proyecciones para una segunda vuelta, la encuesta indica que José Antonio Kast vencería a Jeannette Jara si ambos se enfrentaran en un balotaje. Sin embargo, si el escenario fuera entre Jara y Matthei, esta última resultaría ganadora, según los datos entregados por Black & White.

Asimismo, si se enfrentaran José Antonio Kast y Evelyn Matthei, un 40% elegiría al primer candidato.

Black & White es una consultora chilena especializada en encuesta de opinión pública, políticas y análisis social que realiza investigaciones y sondeos entre la ciudadanía para evaluar temas como polarización, preferencias presidenciales, evaluación de gobierno, entre otros.

