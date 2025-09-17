Agridulce reaparición de Tohá, banderazos y ataques al Gobierno: candidatos lanzan sus campañas a dos meses de la elección 

Los candidatos a la presidencia lanzaron este miércoles sus campaña dando inicio a la recta final de cara a la elección de noviembre.

Dos meses exactos. Eso falta para la elección presidencial del 16 noviembre en que los ochos aspirantes a La Moneda se enfrentarán para pasar a segunda vuelta. Con ese objetivo en mente, los abanderados realizaron sus respectivos actos de lanzamiento de campaña este miércoles en el marco de la habilitación legal para la propaganda de las elecciones.

Evelyn Matthei, candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos por Chile, fue quien que abrió los fuegos. Con un banderazo convocado en Avenida Tobalaba a las 7:30 de esta jornada, liderado por los alcaldes de Providencia, Jaime Bellolio, y de La Reina, José Manuel Palacios, el comando partió la jornada de actividades de campaña.

Candidatos de oposición apuntan al Gobierno

En la instancia, ambos jefes comunales destacaron la experiencia de Matthei como alcaldesa, la propuesta programática de la abanderada y, además, aprovecharon de repasar al Gobierno de Gabriel Boric. “Este gobierno ha destruido el país y necesitamos una persona con carácter y con fuerza para que pueda solucionar todos los tremendos problemas que tenemos”, dijo Palacios.

“Este gobierno nos ha dejado muy claro que no basta con decir las cosas, sino que hay que saber hacerlas. Si no, miren ustedes lo que ha pasado con el desastre en materia de vivienda”, acotó Beloolio.

En un tono similar abrió su campaña el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien encabezó una actividad en el muelle Prat de Valparaíso.

El abanderado reforzó los tópicos de su candidatura: seguridad, combate a la inmigración y aprovechó de diferenciar su propuesta de pensiones respecto a otros candidatos como José Antonio Kast.

“Somos la única candidatura con un proyecto que efectivamente se hace cargo de la necesidad del financiamiento de la PGU a través de ingresos corrientes del Estado y no a través de deuda”, dijo el aspirante a la presidencia.

Kaiser también tuvo palabras para el Gobierno apuntando al estado actual del país bajo la actual administración. “Vivimos tiempos de incertidumbre: inseguridad en las calles, empleos que escasean, listas de espera que crecen, una educación en crisis y un Estado que cada vez da menos libertad”, apuntó el abanderado.

Kast, por su parte, ha estado recorriendo la región Metropolitana, según informó su comando. Hasta el cierre de esta edición, desde su comando no se ha confirmado un acto multitudinario, pero sí miembros del partido han estado encabezando banderazos en diferentes puntos de la región.

Uno de ellos fue Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, quien en la ocasión aprovechó la oportunidad para reafirmar las críticas al Gobierno por la presidencia. “A la ministra Camila Vallejo y el resto de los ministros les reiteramos el llamado a respetar las normas de presidencia política en el actual proceso electoral. Ellos son funcionarios públicos de todos los chilenos, todavía tienen tareas que hacer y no corresponde que utilicen recursos públicos y sus vocerías para incidir en una candidatura u otra”, dijo el timonel republicano.

La agridulce reaparición de Tohá en campaña de Jara

Uno de los momentos más destacados de la jornada de apertura de campañas fue la reaparición de la ex ministra del Interior, Carolina Tohá, derrotada por Jeannette Jara en la primaria del oficialismo.

Sonriente y con disposición a responder preguntas, la militante del PPD asistió a la actividad realizada en el Bar Victoria, ubicado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, junto al también ex candidato Gonzalo Winter (FA).

La atención estuvo dirigida a la ex ministra puesto que esta es su primera aparición pública tras la derrota que sufrió en junio pasado. Eso sí, como se esperaba, Tohá descartó integrarse al comando.

“Lo que correspondía, si uno quiere a Chile, era estar aquí. No voy a tomar roles formales en la campaña, pero voy a apoyar y he estado haciéndolo todo este tiempo de otras maneras”, afirmó la ex secretaria de Estado.

Jara, sin embargo, dejó abierta la puerta a un rol en la campaña tanto de Tohá como de Winter. “Siempre hemos mantenido mucho contacto, coordinación y nos hemos estado apoyando mutuamente. Así que respecto de los roles que van a asumir, eso va a ser anunciado también en su debido momento. Hoy día lo que vinimos fue a dar el inicio de la campaña todos juntos como corresponde”, sostuvo la candidata.

La candidata también aprovechó de apuntar sus dardos contra Kast a propósito de su más reciente visita a Italia donde se reunió con Giorgia Meloni.

“Esta es la unidad que concitó la primaria que logramos hacer en la centro izquierda chilena y que hoy día se expresa en esta actividad porque cuando uno celebra Chile, lo hace desde Chile, no desde el extranjero, como otros candidatos”, apuntó la candidata.