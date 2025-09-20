Secciones
Panel Ciudadano UDD: Kast supera por dos puntos a Jara y tanto él como Matthei le ganarían en segunda vuelta

En una eventual segunda vuelta, Kast se impondría a Jara por 16 puntos de diferencia, mientras que Matthei le ganaría a la candidata oficialista por 17 puntos.

Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, lidera las preferencias para las elecciones presidenciales de noviembre y supera por dos puntos a la postulante del oficialismo, Jeannette Jara, de acuerdo con los resultados de la última encuesta Panel Ciudadano UDD, publicada este sábado.

Según el sondeo, Kast alcanzó el 25% de las preferencias, un punto más que en el sondeo anterior, en tanto que la ex ministra del Trabajo muestra un 23% de apoyo, un punto menos que en la encuesta previa.

En el tercer lugar se ubica la abanderada de Chile Vamos y Demócratas, Evelyn Matthei, con 17%, un punto porcentual más respecto de la semana anterior. Más atrás aparecen Franco Parisi (PDG), con 10% (+1); Johannes Kaiser (PNL), con 9% (-1); Harold Mayne-Nicholls (4%), y Marco Enríquez-Ominami 1% (-1) junto a Eduardo Artés 1%.

La encuesta Panel Ciudadano UDD también reveló que Un 5% de los encuestados está indeciso y otro 5% no votaría o votaría nulo/blanco.

Panel Ciudadano: Kast y Matthei vencerían a Jara en el balotaje

Respecto de una eventual segunda vuelta tras los comicios de noviembre, la encuesta de Panel Ciudadano UDD mostró que José Antonio Kast se impondría a Jeannette Jara con un 47% (+1) de los votos, respecto del 31% (-2) que recibiría la candidata oficialista.

En cuanto a un posible balotaje entre Evelyn Matthei y Jeannette Jara, el sondeo mostró que la candidata de Chile Vamos ganaría con un 46% (+3) frente al 29% (-2) que recibiría la ex ministra del Trabajo.

Además, la encuesta dejó en claro que el 78% de los consultados estimó que la inhabilitación del Tricel para que el ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se presentara como candidato a diputado fue una decisión técnica y legal, mientras que en el caso de la senadora Ximena Rincón, el 74% consideró lo mismo.

