Cómo postular a los trabajos que ofrece el Servel durante las Elecciones 2025

El Servicio Electoral (Servel) abrió el proceso de postulación para quienes deseen postular a trabajos como Personal de Enlace (PESE) o Ayudante PESE en las elecciones presidenciales de 2025.

Las personas seleccionadas trabajarán el domingo 16 de noviembre, día en que se realizará la primera vuelta, y podrían ser convocadas nuevamente en caso de que haya segunda vuelta, programada para el 14 de diciembre.

Para postular, es obligatorio realizar un curso de capacitación y certificación en modalidad asincrónica, con una duración total de 10 horas, que deben completarse en un período aproximado de dos semanas.

Quienes cumplan funciones como Personal de Enlace recibirán una remuneración de 4 UF (alrededor de $157.942). En tanto, los Ayudantes PESE obtendrán 2,5 UF, equivalentes a aproximadamente $98.714.

Según lo señalado por el Servel, quienes sean seleccionados en los puestos de trabajos, deberán presentarse el día de la elección en los locales de votación, con el objetivo de asegurar que el proceso electoral se lleve a cabo de forma ordenada, eficiente y transparente. Entre sus labores se incluye la coordinación de tareas y el apoyo logístico a los diferentes actores presentes en el recinto electoral.

Cómo postular a los trabajos que ofrece el Servel durante las elecciones

Quienes estén interesados deben inscribirse en línea utilizando su ClaveÚnica en ESTE LINK proporcionado por el Servel. El plazo para registrarse y comenzar el curso vence el domingo 12 de octubre.

Cabe destacar que incluso quienes ya hayan desempeñado este rol en elecciones anteriores deben realizar la capacitación, ya que el curso incorpora contenidos actualizados y nuevas disposiciones necesarias para garantizar el correcto cumplimiento de las funciones electorales.