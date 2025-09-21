Bárbara Figueroa acusa estrategia de la UDI para excluir a Jadue del padrón: “Beneficia directamente a Guillermo Ramírez”

La secretaria general del PC defendió la candidatura del exalcalde de Recoleta y apuntó contra el presidente gremialista, quien competirá en el mismo distrito tras el fallo del Tricel.

La secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, insistió en la defensa a Daniel Jadue luego de que el Tricel decidiera inhabilitar su candidatura a la cámara de Diputados por el Distrito 9.

La dirigente del comunismo acusó una “maniobra coordinada” entre la UDI y Renovación Nacional para beneficiar al presidente gremialista Guillermo Ramírez, quien competirá en el Distrito 9.

En entrevista con radio Nuevo Mundo, Figueroa apuntó directamente contra el timonel de la UDI, sosteniendo que la presentación judicial que dejó fuera de carrera a Jadue tenía como objetivo favorecerlo. Asimismo, aseguró que Ramírez decidió competir en ese distrito conociendo de antemano la estrategia legal.

“En el fondo acá lo que la derecha hizo fue hacer una vuelta, pero una vuelta ingeniosa. Démosle ese valor. Fueron por la vía de quitarle el derecho ciudadano a Daniel. Y por esa vía, impedirle el voto. Impedirle el voto significa no ser parte del padrón. No ser parte del padrón significa que tú no puedes ser candidato. Esa fue la vuelta que se hizo. No se le objetó la candidatura propiamente tal”, partió señalando la segunda autoridad del PC.

Figueroa precisó que en este caso “el partido afectado queda sin ninguna posibilidad de reemplazo, porque no es un problema de omisión ni es un problema administrativo del Servel”.

Y continúo: “Voy a volver a reafirmarlo: esa fue una decisión muy pensada por parte de la UDI y de Renovación Nacional, de Chile vamos, porque la presentación no la hace la UDI, la hace Renovación Nacional, un abogado de Renovación Nacional. No obstante, a quien más beneficia esa definición es al presidente de la UDI, a Guillermo Ramírez, que hoy día compite por el distrito 9 y que fue a competir por el distrito 9 sabiendo siempre que iban a llegar a hacer una presentación al Tribunal Electoral”.

El pasado 12 de septiembre, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) acogió por tres votos contra dos la apelación presentada por el abogado de Renovación Nacional Marcelo Brunet, excluyendo a Jadue del padrón electoral por su condición de acusado por el Ministerio Público por presunta responsabilidad en delitos de corrupción. Esta exclusión impide automáticamente su postulación como candidato a diputado.