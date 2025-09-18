Tras fallos del Tricel: por qué la candidatura al Senado de Francisco Pulgar no fue impugnada

El diputado está desaforado y formalizado por el delito de violación. Aún así aparecerá en la papeleta de noviembre.

Dos sucesivos fallos del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) encendieron esta semana de lanzamiento de campañas.

Primero fue el respectivo al ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. El militante comunista fue inscrito en la lista del oficialismo para competir por un cupo en el Distrito 9, zona reconocida como un “bastión de la izquierda”. Sin embargo, el órgano electoral frenó la candidatura del ex jefe comunal al estimar que al estar en calidad de acusado sus derechos políticos están suspendidos —en particular el de sufragio— por lo que no es elegible según los requisitos que dicta la Constitución política.

Luego, fue el turno de la senadora Ximena Rincón. El Tricel aceptó el requerimiento de impugnación en su contra interpuesto por el oficialismo —bajo la representación del abogado Gabriel Osorio (PS)— al considerar que la presidenta de Demócratas estaba aspirando a un tercer periodo consecutivo como senadora, lo cuál está expresamente prohibido en la Carta Magna.

La interpretación de Rincón y su equipo es que esta limitante no corría en su caso ya que en su primer periodo renunció antes de la mitad de su mandato cuando fue convocada como ministra en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Pero el tribunal estimó que la senadora sí cumplió la mitad de su periodo.

Así las cosas, el Tricel botó dos candidaturas clave; una del pacto Unidad por Chile y otra de la lista Chile Vamos.

No obstante, surgió la duda sobre por qué el diputado y aspirante al Senado, Francisco Pulgar (IND), pudo seguir adelante con su candidatura pese a estar formalizado y desaforado debido a la investigación que se lleva en su contra por el delito de violación reiterada de menor de edad.

Pulgar tras su elección en 2021 por el Distrito 17 —que abarca las comunas de Curicó, Licantén, Maule, Molina, Talca, Teno y Vichuquén, entre muchas otras— logró reunir las firmas necesarias para presentar su candidatura al Senado por la región del Maule.

Pero a pesar de su condición judicial, lo cierto es que la Fiscalía aún no concluye la investigación y no ha presentado la acusación correspondiente ante el tribunal competente. Así lo confirman desde el equipo del legislador a EL DÍNAMO, aunque no especificaron cuándo concluirá el periodo de investigación.

Por lo pronto, al no estar acusado, Pulgar goza de sus derechos políticos y fue incluido en el padrón para las elecciones de noviembre.

De todas maneras, el diputado Pulgar sufrió un duro golpe hace unos días luego de que la Corte de Talca decidiera acoger la solicitud del Ministerio Público de decretar arresto domiciliario total, justo en el periodo en que se habilita el periodo de campaña legal.

El diputado y candidato a senador realizó sus descargos a través de redes sociales ante esta situación señalando que “el miedo más grande que tiene la casta política corrupta y sus redes de influencia, es que un ciudadano de barrio con orígenes rurales, llegue al Senado de la República y desde allí luchar por la equidad social y el respeto al medio ambiente”.

Y concluyó: “Podrán pagar a los medios de comunicación, podrán entregar regalos y hacer fiestas para comprar votos, más nunca podrán comprar el cariño prístino de los Maulinas y Maulinos. Sigan temerosos, a través del voto democrático se darán cuenta que la ciudadanía de bien, es mayoría el 16 de Noviembre”.