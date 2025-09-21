Ximena Rincón acusa al ministro Elizalde de orquestar impugnación a su candidatura: “Se craneó desde su oficina”

La senadora y presidenta de Demócratas acusó “vendetta política”. Y apuntó al abogado Gabriel Osorio acusándolo de trabajar para del ministro del Interior tras fallo del Tricel que la dejó fuera de la carrera senatorial.

La senadora de Demócratas Ximena Rincón intensificó este domingo sus críticas contra el Gobierno tras el fallo del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que impugnó su candidatura senatorial para el Maule.

En entrevista con El Mercurio, Rincón apuntó directamente al ministro del Interior, acusando que “esto se craneó desde la oficina de Álvaro Elizalde, con su abogado Osorio”.

La presidenta de Demócratas, además, denunció lo que calificó como una “vendetta política” orquestada desde el oficialismo para impedirle competir por un tercer período parlamentario consecutivo.

“La resolución del Tricel que me deja fuera de la papeleta es fruto claramente de una vendetta política por haber defendido lo que creo que fue correcto y haberme transformado, sin quererlo, en rostro del rechazo”, afirmó Rincón, en alusión a su papel durante el proceso constituyente.

El fallo del Tricel, emitido en votación dividida de tres votos contra dos, determinó que la senadora había cumplido dos períodos consecutivos completos, inhabilitándola para postular a un tercero.

La controversia gira en torno a que Rincón renunció al Senado el 11 de marzo de 2014 para integrar el gabinete de Michelle Bachelet, cuando según el tribunal debió haberlo hecho el 10 de marzo para poder repostular.

“A ellos no les gusta la democracia y no les gusta que la ciudadanía se exprese, y obviamente esto se craneó desde la oficina de Álvaro Elizalde, con su abogado Osorio, Paulina Vodanovic como presidenta del partido y obviamente la Democracia Cristiana”, acotó Rincón señalando a la cúpula del PS como responsables de que se frustrara su candidatura.

Asimismo, Rincón criticó al ministro Gabriel Ascencio (DC) por no inhabilitarse en la votación del fallo, aludiendo a roces pasados entre ambos.

La exclusión de Rincón genera un complejo panorama para Chile Vamos en la senatorial del Maule, dejando a la coalición sin candidatos a la reelección y abriendo espacios para que otras fuerzas políticas, como la lista que encabeza Juan Castro Prieto por el Partido Social Cristiano, capitalicen los votos de la derecha regional.