Secreto bancario: Gobierno acusa “falta de compromiso” tras advertencia de ex director del SII por eventuales filtraciones

“Me parece una falta de compromiso con la propia institución que él presidió, y desconocimiento”, fue parte de lo que dijo Camila Vallejo sobre los dichos de Etcheberry, quien manifestó su temor por la iniciativa que levanta el secreto bancario.

El Gobierno abordó las declaraciones que realizó el ex director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, quien mostró su preocupación con respecto al proyecto de ley que busca levantar el secreto bancario para combatir el crimen organizado.

En conversación con La Tercera, Etcheberry expuso que “me da susto que el SII tenga acceso a la información bancaria si es que se pueden producir estas filtraciones. Lo encuentro de la mayor gravedad”.

A lo que agregó: “Habiendo sido director por un año me di cuenta que había funcionarios que se metían a la información de contribuyentes que no les correspondía“.

Gobierno defiende el proyecto que pone fin al secreto bancario y acusa a Etcheberry de “falta de compromiso”

En este contexto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, retrucó los dichos del ex director del SII y manifestó: “Me parece una falta de compromiso con la propia institución que él presidió, y desconocimiento, porque el Servicio Impuestos Internos es una institución con prestigio, con facultades y herramientas que al propio Congreso le ha entregado y que funcionan”.

Siguiendo en esa línea, la secretaria de Estado expresó que “es una institución que hoy día tiene que aplicar una ley que también fue fruto de un acuerdo bastante transversal en el Parlamento para darle las herramientas suficientes en hacer valer justamente este estándar o mínimo de que en Chile se pagan los impuestos. Y para todos, no solamente para las personas que tienen que pagar el IVA, por ejemplo, sino que las normas antielusión tributaria que están reflejadas en el proyecto de cumplimiento tributario justamente buscan que la ley sea pareja para todos”.

En este sentido, Vallejo recalcó que el proyecto de inteligencia tiene el fin de “facilitar el levantamiento del secreto bancario en el marco de las facultades de la Unidad de Análisis Financiero, que es algo que transversalmente también se ha solicitado, para perseguir la ruta del dinero, no en el caso del cumplimiento tributario, sino que en el caso de la persecución del crimen organizado“.

“Yo no sé si está confundiendo los planos de discusión, pero lo que sí puedo señalar es que hay dos debates que son distintos. Uno ya está zanjado, que es lo que le corresponde al Servicio de Impuestos Internos, y otra cosa es el levantamiento del secreto bancario para perseguir a los narcotraficantes, a las personas que están detrás del delito de sicariato. O sea, todo lo que está detrás del crimen organizado, que mueve plata y que mueve sus dineros también a través de cuentas bancarias”, sentenció la portavoz del Gobierno de Gabriel Boric sobre la reactivación del debate sobre el secreto bancario.