Chile Vamos toma distancia de apoyo de Ximena Rincón a regularizar inmigrantes como pide la SNA

En su primer día como vocera del comando de Matthei, la senadora de Demócratas no encontró respaldo en sus compañeros de coalición.

La senadora Ximena Rincón (Demócratas) debutó oficialmente como vocera del comando de Evelyn Matthei y una de sus primeras declaraciones en su nuevo rol fue apoyar el llamado de Antonio Walker, presidente de la SNA, de regularizar inmigrantes para contar con mano de obra en el sector.

Al respecto la legisladora, que no podrá ir a la reelección en el Maule por decisión del Tricel, expresó que “soy representante de una región agrícola donde la mano de obra extranjera ha estado presente en nuestro país”.

Rincón aseguró que “la migración en el campo es fundamental porque hay trabajos que nuestros ciudadanos ya no quieren hacer, y lo han hecho, tradicionalmente, extranjeros que vienen por un periodo determinado a trabajar en el mundo agrícola”.

En esta línea, recalcó que “lo importante es que todo aquel migrante que quiere trabajar en nuestro país tiene que, obviamente, tener su situación de visa al día. Tenemos que ver los mecanismos para regularizarla y que, obviamente, no esté reñido con ningún tipo de delito o situación poco clara”.

Sin embargo, la senadora Ximena Rincón no encontró apoyo en sus flamantes compañeros de coalición, ya que tanto la UDI como RN tomaron distancia de sus declaraciones.

Ante esto, los senadores UDI Luz Ebensperger y José Durana recordaron que “Evelyn Matthei ya manifestó que no hay espacio para regularizar inmigrantes ilegales por las siguientes razones: Chile necesita una política migratoria seria, responsable y en sintonía con los países desarrollados”.

Los parlamentarios precisaron que, si bien destacan el aporte de los inmigrantes en la agricultura, “creemos que el camino correcto no son los perdonazos ni las regularizaciones masivas, sino el fortalecimiento de la visa de trabajador de temporada, un instrumento que ya existe en nuestra legislación y que debe ser potenciado”.

Esta postura fue respaldada por José Miguel Castro (RN), presidente de la Cámara de Diputados, quien aseveró que “la necesidad de mano de obra no puede ser una excusa para regularizar (…). El extranjero debe entrar por la puerta ancha; y si empezamos a regularizar simplemente porque nos falta mano de obra, lo que vamos a hacer es un efecto llamada, obviamente”.

“Lo que esperamos entonces es que se pague más y se consiga mayor mano de obra chilena o mayor mano de obra extranjera, pero regularizada o con permiso de trabajo”, sentenció.