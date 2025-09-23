Llamado de la SNA a regularizar inmigrantes provoca rechazo de Kast y Kaiser: “Esa gente se va del país”

“Siendo bien francos y bien honestos, tenemos que decir que es imposible expulsar a todos los inmigrantes irregulares que están en Chile. Ni un país lo ha hecho”, precisó Antonio Walker.

Controversia generaron las declaraciones de Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), quien instó a regularizar a inmigrantes para poder hacer frente a la falta de mano de obra en el sector.

El ex ministro de Sebastián Piñera aseveró que “no tenemos la fuerza laboral agrícola nacional para realizar todas esas labores agrícolas que demanda la agricultura. Y por eso los países, no solamente Chile, porque este es un fenómeno global, necesitan a los inmigrantes. Y este tema de los inmigrantes es un tema global”.

En entrevista con radio Pauta, Walker apuntó que se viene la temporada de la cereza “de 140 millones de cajas, donde vamos a necesitar 350.000 personas, venimos saliendo tres meses de podas que es otra labor muy intensiva en mano de obra, tenemos los ajustes de carga, otra labor muy intensiva en mano de obra. Después tenemos que procesar y embalar todos esos productos, que son las labores que hacen los packings, donde también son muy intensivos en mano de obra”.

Ante esto, el titular de la SNA instó a generar un nuevo proceso de regularización de inmigrantes, reconociendo que “sé lo que estoy diciendo, es muy poco popular, y nos faltan los que dicen, ah, los empresarios están pensando en sus intereses. No, acá hay un tema humanitario brutalmente complejo”.

“Siendo bien francos y bien honestos, tenemos que decir que es imposible expulsar a todos los inmigrantes irregulares que están en Chile. Ni un país lo ha hecho”, agregó Antonio Walker.

El rechazo de Kast y Kaiser a propuesta de la SNA

Ante la propuesta realizada por Antonio Walker, los candidatos presidenciales José Antonio Kast y Johannes Kaiser expresaron, con diversos énfasis, su rechazo a regularizar a inmigrantes ilegales.

El líder de Republicanos indicó que “entendemos la preocupación de los agricultores: necesitan trabajadores y el sistema de visas laborales y temporales es algo que hay que revisar y mejorar”.

“Pero la solución no puede ser regularizar a cientos de miles de inmigrantes ilegales. Chile no resiste más improvisaciones en materia migratoria, ni empadronamientos, ni regularizaciones masivas. Tenemos barrios tomados, servicios de salud colapsados, delincuencia disparada y un Estado incapaz de hacerse cargo. A Chile se entra por la puerta, de manera legal, no por la ventana”, argumentó Kast.

Más duro fue el abanderado libertario, quien precisó que “no ponemos en duda el trabajo de temporeros que vienen de manera regular a apoyar en la cosecha. Pero lo que no vamos a hacer es regularizar a quienes entraron ilegalmente a Chile. Esa gente se va a ir del país”.

“Si la Asociación Nacional de Agricultura (sic) pretende otra cosa, tendrá que hacerse cargo también de los costos sociales. Porque lo que proponen es privatizar beneficios y socializar costos, y eso no va a ocurrir en nuestro gobierno. Y si somos oposición, también lo vamos a impedir (…) si regularizamos, enviamos la señal a toda Latinoamérica de que entrar ilegalmente a Chile no tiene costo. Y eso jamás lo vamos a permitir”, sentenció.