La condición de Evelyn Matthei para apoyar el levantamiento del secreto bancario

Matthei se mostró en contra que la decisión de levantar el secreto bancario sea decisión exclusiva del director del SII, porque “es una figura política”.

La candidata presidencial Evelyn Matthei se mostró a favor de un eventual levantamiento del secreto bancario en determinados casos, aunque planteó que para que aquello ocurra debe existir una condición previa.

La abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas se refirió al tema en una actividad en la Universidad del Desarrollo, oportunidad en la que sostuvo que “estamos a favor de levantar el secreto bancario para hacer investigaciones que corresponda, en materia de crímenes, corrupción, narcotráfico, etc.“.

En esa línea, dijo que discrepa con la postura “de la izquierda”, que, según recalcó, “quiere que lo pueda hacer el director del Servicio de Impuestos Internos (SII) por sí y ante sí, sin decirle a nadie“.

“El problema es que el director del SII es una figura política, nombrada y removida por el Gobierno. Obviamente, no da garantías que use esa facultad“, argumentó a continuación.

La condición de Matthei para levantar el secreto bancario

Al ahondar en el tema, Evelyn Matthei manifestó que, según su parecer, para levantar el secreto bancario debe requisito indispensable que el director del SII “tenga que decirle a algún juez por qué lo quiere levantar, de quién, qué es lo que sospecha, al menos“.

“Nosotros creemos que se podría cambiar la ley para que ese trámite no dure más de 24 horas. Pero que si alguien quiere meterse en la cuenta corriente de alguien, en el fondo tenga que decir por qué“, argumentó.

Sostuvo a la vez que “a pesar de poder levantar el secreto bancario, obviamente que nuestra Unidad de Análisis Financiero no tiene gente, no tiene músculo, no tiene facultades, y por eso lo que nosotros tenemos que armar es un equipo de inteligencia y de inteligencia financiera”.

Ahondó en el tema y manifestó que “lo que uno tiene que hacer es seguir las criptomonedas, obviamente, porque por ahí se está moviendo mucha cosa; uno tiene que mirar quiénes mandan plata al extranjero. Incluso dentro de campamentos está la posibilidad de mandar plata para afuera. Pero esto es básicamente inteligencia artificial, cruce de datos con otros países y mucho más músculo del que hoy día tenemos”, cerró.