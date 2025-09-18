“Que la alegría le gane a la división”: Evelyn Matthei revela adelanto de su franja electoral con críticas a los extremos

La candidata de Chile Vamos cuestiona fuertemente al Gobierno y al segundo proceso constitucional, asegurando que “los extremos son un fracaso”.

La candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, mostró un primer adelanto de lo que será su franja electoral

A través de sus redes sociales, la abanderada publicó un video que se extiende por poco más de dos minutos, donde cuestiona a los extremos y llama a la unidad.

“Los chilenos sentimos que nuestro país perdió el rumbo. Sentimos mucho miedo. Miedo de salir a la calle, miedo porque el sueldo no alcanza para llegar a fin de mes. Y lo más grave, perdimos la esperanza”, comienza diciendo en la pieza audiovisual.

En este marco, Evelyn Matthei hace mención a los extremos, manifestando que “nos envenenaron con discursos llenos de odio, que invitaban a considerar a otros compatriotas como enemigos”.

Críticas a políticos de extremos marcan el adelanto de la franja electoral de Evelyn Matthei

A lo que añade: “Empezaron las funas, las cancelaciones, los bots, y mientras no tenían peleando, el terreno fue fértil para que se colaran males importados, como secuestros, sicarios, funerales narcos”.

Posteriormente, la carta de Chile Vamos aborda el primer proceso constitucional, apuntando a que el Gobierno de Boric llegó al poder buscando “aprovechar el caos para empujar una constitución que nos dividía””.

Con respecto al segundo proceso constitucional, el cual tuvo en su mayoría a representantes del Partido Republicano, Matthei aseveró: “Luego el otro extremo sintió que por fin era su turno y trabajando sin escuchar a nadie, fracasó rotundamente. Los extremos son un fracaso”.

Bajo este contexto, la ex alcaldesa de Providencia enfatizó en que “la única manera de poner a raya el crimen organizado y volver a recuperar la senda del crecimiento económico es siendo un solo gran equipo“.

Para cerrar el adelanto de lo que será su franja electoral, Evelyn Matthei dijo: “Si nuestro desierto puede florecer, Chile puede florecer. Que la alegría le gane a la división. Si están juntos, la bandera chilena flamea más fuerte. Hasta la cordillera y el cielo se ven más hermosos y el mar se calma. No hay dos banderas. Hay una. No hay dos países. Chile es uno y unido. Chile. Juntos de nuevo. Chile, un solo equipo”.