“Es muy poco popular para los políticos”: presidente de la SNA y críticas por idea de regularizar migrantes

El presidente de agricultores, Antonio Walker, matizó sus dichos, señalando que el concepto “regularización” no es el más adecuado y que el término “formalización” es más pertinente.

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, clarificó sus dichos sobre “regularizar” a migrantes ante la falta de mano de obra y recalcó la necesidad de que den visa de trabajo a quienes ingresaron como turistas.

En conversación con Radio Universo, Walker comenzó diciendo que “a lo mejor el concepto de regularización no es el más adecuado. El concepto de formalización pudiera ser el más adecuado”.

Siguiendo en esa línea, el líder del gremio reiteró su planteamiento con respecto a “cambiar la visa de turista que se venció porque esa persona se quedó, a una visa de trabajo. Cuando hablamos de formalización ahora es gente que entró por pasos legales con visa de turista hasta tal fecha, para evitar el efecto llamada”.

Presidente de agricultores insistió en la “formalización laboral” de extranjeros

En este sentido, el ex ministro de Agricultura detalló que “tenemos cerca de 2 millones de inmigrantes en Chile. El 10% de la población de Chile ya es inmigrante. Y desgraciadamente hay un porcentaje de esos inmigrantes que no están en forma legal en Chile. Y en qué hemos estado trabajando dos años SNA con la Dirección Nacional de Migraciones, en formalizar mucha gente que ha entrado por pasos fronterizos legales, que ha entrado con visa de turista y se ha quedado en Chile. Y esas personas no pueden trabajar”.

A lo que agregó: “Lo que nosotros queremos es la formalidad laboral: queremos que cada persona que trabaje en la agricultura tenga un contrato de trabajo”.

Con respecto a los cuestionamientos que han surgido en el ámbito político a raíz de este planteamiento, el presidente de la SNA expresó que “es un tema muy poco popular para los políticos”.

Lo anterior, debido a que “lo que piensan los políticos es que bueno los trabajadores chilenos van a pensar que esto es competencia para ellos. Y en cierta medida es verdad”.

Sin embargo, enfatizó que “el punto central de esto es que la agricultura genera más de un millón de empleos en forma directa y otro millón de empleos en forma indirecta. Todos los servicios que genera la agricultura, como es un sector de la economía que tiene un tremendo impacto social y económico porque es muy intensivo en mano de obra y porque la agricultura chilena creció un 7,4% el año pasado, la disponibilidad de mano de obra que hemos tenido ha disminuido“.

Las críticas que ha recibido la SNA por plantear regularización de migrantes

Este miércoles, la candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara (PC), partió diciendo que la SNA “viene planteando esta idea hace mucho tiempo”.

En diálogo con T13 Radio, sostuvo que “uno no puede buscar una solución para un sector tan específico“.

De hecho, añadió que “algunas estadísticas indican que donde más trabajan o hay personas empleadas migrantes es en el área del comercio. Entonces, después yo me pregunto si legisláramos para el agro, después tendríamos que legislar para el comercio y así sucesivamente”.

Por otro lado, la carta del Partido Republicano, José Antonio Kast, también manifestó su rechazó a la idea. “La solución no puede ser regularizar a cientos de miles de inmigrantes ilegales. Chile no resiste más improvisaciones en materia migratoria, ni empadronamientos, ni regularizaciones masivas. Tenemos barrios tomados, servicios de salud colapsados, delincuencia disparada y un Estado incapaz de hacerse cargo. A Chile se entra por la puerta, de manera legal, no por la ventana”, expresó.

Johannes Kaiser, en tanto, planteó que “si regularizamos, enviamos la señal a toda Latinoamérica de que entrar ilegalmente a Chile no tiene costo. Y eso jamás lo vamos a permitir”.