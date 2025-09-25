“Camaleonismo político”: el vuelco de Jara en su postura sobre Cuba al reconocer que “no es una democracia” y el duro dardo de la UDI

Anteriormente, la candidata del oficialismo había señalado que Cuba “tenía un sistema democrático distinto” al de Chile.

La candidata del oficialismo, Jeannette Jara (PC) dio un giro en su postura sobre el régimen político de Cuba, señalando que “no es una democracia”, a diferencia de lo que expresó previo a la Primarias, cuando afirmó que dicho país tenía un “sistema democrático distinto” al de Chile.

En conversación con TVN, la ex ministra del Trabajo se refirió a sus antiguas declaraciones sobre Cuba, y en este sentido, comentó que “la reflexión que he hecho es bien dolorosa para mí. Yo quería decir que era un sistema político distinto”.

Siguiendo en esa línea, manifestó que “veo que están pasando una crisis humanitaria tan grande producto del bloqueo (de Estados Unidos), de su misma condición de isla, que es muy difícil. Entonces, encuentro que tienen suficientes problemas para patearlos en el piso”.

Allí, Carcuro le consultó directamente: “¿No calificas como dictadura el régimen cubano?”, a lo que la carta presidencial le respondió: “Claramente no es una democracia, pero creo que tienen que resolver ellos, digamos, sus problemas”.



De esta forma, Jara da un vuelco en su postura, ya que anteriormente cuando dijo que “Cuba tiene un sistema democrático distinto del nuestro”, le significaron diversas críticas por parte de personeros que integran la alianza oficialista, quienes habían exigido al PC condenar las violaciones a los derechos humanos en cualquier país.

Así mismo, se comienza a zanjar una de las principales inquietudes dentro del sector, que tienen que ver con las definiciones internacionales, tal como lo manifestó el senador Juan Luis Castro (PS) en conversación con EL DÍNAMO: “Sin duda que es preferible tener lo antes posible todo el programa de gobierno, sobre todo en áreas tan delicadas como la economía, el desempleo, la política migratoria o las definiciones internacionales en cuanto a derechos humanos y democracia en Latinoamérica (…) y como faltan menos de dos meses para la elección, es evidente que es clave que eso se resuelva lo antes posible“.

“Camaleonismo político”: UDI cuestiona a Jeannette Jara por vuelco en postura sobre Cuba

Frente a estos dichos, desde la UDI dispararon contra la candidata presidencial del oficialismo, acusándola de “acomodar sus opiniones” de cara a las elecciones de noviembre.

Si bien la ex ministra no tildó como una “dictadura” lo que ocurre en el país isleño, el cambio de

postura fue calificado por los diputados UDI Felipe Donoso y Cristhian Moreira como “falso” e “impostado”.

“Ahora que quedan menos de dos meses para las elecciones y tiene la obligación de ampliar su electorado, extrañamente cambia de opinión, por mera conveniencia”, cuestionaron los legisladores gremialistas, quienes por lo mismo aseguraron que Jara “se está convirtiendo cada vez más en el símbolo del camaleonismo político”.

Por lo anterior, los parlamentarios emplazaron a la ex titular del Trabajo a mostrar “un poco más

de coherencia” y a “dejar de acomodar sus opiniones pensando en las elecciones de noviembre”.

“Si la ex ministra Jara hubiese realmente cambiado de opinión, habría señalado de manera clara que

lo que ocurre en Cuba es una dictadura, sin maquillar absolutamente nada. Sin embargo, al querer

dejar contento a su propio sector, sólo se limitó a reconocer que no es un sistema democrático

distinto, como había sostenido durante varios meses”, cerraron los diputados.