Jeannette Jara acusó “error” de Boric en Caso Monsalve: “Debió haber salido inmediatamente”

La abanderada oficialista reconoció “falta de experiencia” de Boric en varios episodios de su Gobierno.

Jeannette Jara, candidata presidencial de Unidad por Chile, analizó el actuar de La Moneda en uno de los episodios más controversiales de la administración del presidente Gabriel Boric: el Caso Monsalve.

En entrevista con Pedro Carcuro en 24 Horas, la otrora ministra del Trabajo fue consultada sobre su calificación del actuar del Gobierno, aseverando que la falta de experiencia “le pasó buena parte de la cuenta al principio”.

“Yo creo que tiene ha tenido una tremenda flexibilidad y aprendizaje para liderar un país que ha enfrentado muchas complejidades. Creo que la falta de experiencia le pasó buena parte de la cuenta al principio”, argumentó Jara.

En esta línea, Jeannette Jara precisó que en dicho periodo “se cometieron muchos errores”, poniendo como ejemplo la situación de Manuel Monsalve: “Yo creo que el más rudo, a mí entender”.

“Al final la justicia va a determinar si le era culpable o no, el punto es que debió haber salido inmediatamente” de su cargo de subsecretario del Interior, aseveró la abanderada presidencial.