La pública reaparición de Mario Marcel tras su salida del Ministerio de Hacienda

El otrora titular de Hacienda sacó la voz a poco más de un mes de dejar el Gabinete.

Mario Marcel dejó el Ministerio de Hacienda el pasado 21 de agosto tras presentar su intempestiva renuncia al cargo, y no había tenido apariciones públicas luego de su marcha del Gabinete.

Sin embargo, todo cambio este jueves 25, luego que el economista se valiera de su cuenta de X, en la cual no publicaba desde la muerte de Sebastián Piñera en febrero del año pasado, para enviar un mensaje.

“Quiero agradecer a todos quienes me enviaron mensajes de aprecio, incluidos muchos que me han detenido en la calle, expresando apoyo o agradecimiento”, público Mario Marcel.

El otrora titular del Banco Central agregó que “puse toda mi energía durante 3 años 1/2 en sacar adelante nuestra economía”.