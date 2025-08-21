El adiós de Mario Marcel de Hacienda: “Logré gran parte de lo que vine a hacer a este Gobierno”

El ahora ex secretario de Estado descartó que en el corto plazo asuma un cargo en organismos internacionales, como se especuló en un primer momento, aseverando que “no pretendo vivir fuera de Chile en los próximos años”.

Mario Marcel entregó sus primeras impresiones tras dejar el Ministerio de Hacienda para emprender nuevos desafíos personales, en una conferencia de prensa donde se le vio visiblemente emocionado.

“He tenido que dedicar muchos años a estas responsabilidades en la conducción de la política económica, ya sea en el Banco Central o el Ministerio de Hacienda. Y particularmente, del lado de los hijos, el tiempo que uno les deja de dedicar tiene un costo importante”, declaró el economista.

Marcel recordó que “al dejar el cargo de ministro de Hacienda se cuentan tres años, cinco meses y diez días desde que asumí este cargo. Y junto con eso se cumplen casi 10 años en que he estado de manera continua en la primera línea de la economía porque antes me tocó, como ustedes bien saben, estar como presidente del Banco Central. Además, también con esto culminan más de 16 años en distintas funciones y etapas en el Ministerio de Hacienda”.

“Es también tiempo de partir, porque la economía ya recuperó sus equilibrios básicos, entró en una senda de crecimiento y las finanzas públicas están convergiendo a las metas comprometidas; porque las reformas imposibles ya se están implementando; porque logré gran parte de lo que vine a hacer a este Gobierno”, argumentó Mario Marcel.

Misma postura anunció cuando se le consultó sobre si asumirá un rol preponderante en el comando de Jeannette Jara, indicando que “las campañas políticas aún si se si se llevan desde el lado técnico programático, son tremendamente absorbentes y de lo que se trata justamente es de rebalancear un poco los énfasis en la vida”.