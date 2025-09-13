Edición 11 de la Revista D: valentía en tiempos de definiciones

La nueva entrega de Revista D dialoga con la contingencia chilena e internacional, desde las reflexiones de Josefina Araos y Cayetana Álvarez de Toledo hasta la mirada crítica de Rafael Gumucio sobre la ola feminista y la despedida más íntima de Mario Marcel en un café con Paula Comandari.

Septiembre toma fuerza con la edición número 11 de Revista D, un número cargado de ideas y provocaciones que marcan el pulso del presente.

La portada la ocupa esta vez la diputada y periodista española Cayetana Álvarez de Toledo, entrevistada por Matías del Río, en un diálogo que conecta la política europea con la chilena. “No existiría el Frente Amplio sin Podemos. No existirían los Republicanos sin Vox. No existiría Chile Vamos sin el Partido Popular”, señala Bianchi en la editorial de esta edición.

La entrevista a Cayetana no rehúye el debate sobre el desgaste de la democracia y los riesgos de las nuevas derechas: “La política no puede reducirse a un espectáculo de consignas y trincheras; si no hay convicciones y proyecto, lo que queda es solo ruido”. En el diálogo con Del Río, Cayetana también enfatiza la importancia de la libertad de expresión y critica a las sociedades ultra polarizadas: “Las democracias mueren cuando la discrepancia se convierte en delito moral. El adversario no es un enemigo a destruir, sino alguien con quien se debate y se confronta”.

Su visión, cargada de referencias históricas, conecta con el presente chileno en el que observa un laboratorio político espejo de España: “Lo que está ocurriendo en Chile es parte de una conversación más amplia: cómo las democracias liberales resisten a la tentación del populismo y la cancelación”. Con frases tajantes, Álvarez de Toledo marca el tono de la portada: “Lo que interesa no es tanto el poder como el coraje de decir lo que se piensa, aunque incomode”.

Por su parte, Josefina Araos, historiadora e investigadora del IES, ofrece una entrevista extensa con Claudia Alamo que se adentra en la política chilena actual: “Se juega más la derecha en estas elecciones porque es la que evidentemente debiera ganar… Si pierden, sería terrible. Ellos lo saben”, lanza. Desde su diagnóstico, el próximo ciclo político será una prueba de fuego: “El que pierda va a tener que hacerse muchas preguntas respecto de qué errores cometieron”.

Araos también revisa a la izquierda, marcando que “ya está un poco entregada”. Advierte la falta de análisis y autocrítica del Frente Amplio tras el fracaso constitucional: “No creo que hayan hecho el proceso de introspección de cuán profundamente se equivocaron en su diagnóstico”, postula.

Marcel después de Marcel

Una verdadera revelación es la que nos escribe Paula Comandari tras el café que compartió con Mario Marcel, que recién dejó Hacienda y hasta aquí no había dado entrevistas. La crónica retrata al “adulto responsable” del gobierno de Gabriel Boric en su tránsito hacia el cierre de ciclo. Habla de las razones que lo llevaron a la renuncia y de los motivos -íntimos y profesionales- que lo mantienen y lo mantendrán en Chile, descartando un viaje al extranjero. También cuenta detalles de la nueva oficina que amobló personalmente y del libro que planea escribir sobre su rol en estabilizar la economía en medio de la incertidumbre política post estallido y pandemia.

Su testimonio se entrelaza con un análisis del legado: la negativa a formar parte del comando de la candidata Jeanette Jara, la reforma tributaria inconclusa, los desafíos de crecimiento y la necesidad de sostener una economía en un contexto global turbulento. El texto de Comandari no solo ilumina al economista, sino al hombre.

Las confesiones de Gumucio

El pulso cultural se siente fuerte en las páginas de esta edición. Rafael Gumucio, a partir de la película La Ola de Sebastián Lelio, analiza con una mirada muy crítica al movimiento feminista de 2018 encabezado por Las Tesis: “Un movimiento que plantea juzgarte no por lo que haces sino por lo que eres, sin atender a pruebas ni a hechos… no puede ser querible”. A esa reflexión se suman los recuerdos personales del autor sobre una primavera marcada por el miedo y la irrupción de nuevas coordenadas sociales. “Yo también tuve miedo esa primavera. Mucho miedo. Tenía razones objetivas para tenerlo y subjetivas para esconderlo”, revela. Y agrega: “Mi pecado era al mismo tiempo grave e inocuo. Grave porque me convirtió en enemigo público; inocuo porque no había en mi contra actos concretos que reprochar, sino declaraciones, frases, tonos que transmitían un cierto desprecio por los usos y formas de la cuarta ola del feminismo”.

Arte, cultura, deporte… Pasiones

El arte se hace presente con la columna de Leonidas Montes, director del CEP; quien contrapone a través de dos libros los legados de Roberto Matta y su hijo Gordon Matta-Clark.

Las firmas habituales vuelven a encender la conversación pública. Pablo Halpern indaga en “la guerra por la atención” que libran las grandes tecnológicas; María José O’Shea reflexiona sobre un gobierno que “ya tiró la esponja”; Gonzalo Maza habla de la escritura en tiempos de IA; y Matías del Río advierte del legado de Donald Trump en Make America Safe Again.

La edición 11 de Revista D también pone en valor a la arquitectura, con Jeannette Plaut y su llamado al Slow Down! que se despliega en la bienal de Coppenhagen; al mundo del lujo, con Manuel Santelices recorriendo la recién remodelada Frick Collection de Manhattan; a la literatura, con la nueva sección “4 libros para una isla desierta”, que debuta con la selección de Sebastián Lelio; y a la gastronomía, con Juan Diego Santa Cruz y su homenaje a la corvina. La memoria encuentra espacio en las páginas dedicadas a Roberto Parra, el creador de La Negra Ester, que ahora triunfa en el cine, y en los perfiles de íconos como Rafael Nadal y el recientemente fallecido modista italiano Giorgio Armani, que llegó a juntar una fortuna cercana a los 14 mil millones de dólares.