“No estaría aquí”: las palabras que le dedicó Gabriel Boric a Giorgio Jackson en su reencuentro en Nueva York

El mandatario y el ex ministro se reencontraron en el marco de la cumbre Democracia Siempre.

El presidente Gabriel Boric participó en un homenaje al fallecido José Pepe Mujica, en Nueva York, evento que estuvo marcado por su reencuentro con el ex ministro Giorgio Jackson.

De manera sorpresiva, el mandatario dedicó especiales palabras a su amigo, quien hace ya dos años dejó su cargo de ministro de Desarrollo Social, en medio de la investigación por el robo de computadores en la repartición, además del Caso Convenios.

Así, al tomar palco para su discurso, Gabriel Boric reconoció ante los asistentes que sin Giorgio Jackson “yo no estaría aquí”.

Todo esto se dio en el marco de la cumbre Democracia Siempre donde también participaron figuras como Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Pedro Sánchez (España), Gustavo Petro (Colombia) y Yamandú Orsi (Uruguay).

En dicha instancia se resaltó la figura de José Mujica donde el mandatario chileno aseveró que “no es un monumento al que se le lleven flores, sino una idea de acción permanente“.

Entre otros pasajes, Boric destacó que en estos tiempos el respeto debe primar en democracia. “Respetar las opiniones diferentes significa hacer el esfuerzo por escudriñar en la opinión que difiere de la mía que hay en ella que pueda aprender“, cerró.

Gabriel Boric a Jackson: “Ese camino es contigo”

A través de Instagram, Gabriel Boric también quiso destacar su reencuentro con Giorgio Jackson en Nueva York.

En una publicación, consignó: “Siguiendo tu camino Pepe querido, ¡democracia siempre! Y ese camino es contigo, aunque estemos físicamente lejos, Giorgio Jackson“.

data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);">