Cruces de Parisi con Matthei y Kaiser marcaron cita presidencial en Valdivia: “Voy a llorar un poquito”

Las polémicas entre los candidatos se produjeron en el marco del XX Encuentro Empresarial del Sur, en el que también tomó parte José Antonio Kast.

El candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, protagonizó este viernes un par de cruces con Evelyn Matthei (Chile Vamos) y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), durante la cita que los tres, junto al republicano José Antonio Kast, mantuvieron en el XX Encuentro Empresarial del Sur, realizado en Valdivia.

Organizado por la Corporación para el Desarrollo de la Región de Los Ríos, el encuentro abordó materias como descentralización, seguridad, economía y desarrollo digital.

Como era de esperar en un evento realizado en la Región de Los Ríos, la descentralización ocupó un lugar primordial. Matthei propuso que “gran parte del dinero, sobre todo en obras públicas, pero también, por ejemplo, en salud, se decida acá en la región en que se va a gastar“, mientras que Kaiser sostuvo que “nuestros ministerios, nuestros órganos técnicos tienen que poder responder localmente a las necesidades de ustedes y tienen que hacerlo con suficiente autonomía. No todo tiene que ser consultado en Santiago“.

Los cruces de Parisi con Matthei y Kaiser

Sin embargo, más allá de las propuestas de los candidatos en los diversos temas, lo que concitó la mayor atención de los asistentes y medios fueron los cruces que sostuvo Franco Parisi con Evelyn Matthei y Johannes Kaiser.

El primero fue con el candidato libertario, luego de que Parisi lo emplazó nuevamente a renunciar a su dieta parlamentaria durante la campaña, después de que Kaiser intentara rebatir algunos de los dichos del candidato del PDG. “Oye, no te interrumpí. Por favor“, lo cortó Parisi.

En ese contexto, Evelyn Matthei, aunque no había sido mencionada en el tema, levantó la voz y aseveró que el postulante del Partido de la Gente a La Moneda “siempre agrede”.

Tras aquello, Parisi hizo como que se secaba unas lágrimas con la corbata y manifestó con ironía que “voy a llorar un poquito, perdón“.