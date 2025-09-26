Encuesta Black & White: Jara sigue liderando pero Kast y Matthei ganarían en eventual segunda vuelta

Aunque la candidata oficialista lidera en la primera vuelta, el escenario que enfrentaría en el balotaje no es nada favorable.

La nueva edición de la encuesta Black & White continuó tomando el pulso de la Elección Presidencial, donde Jeannette Jara continúa liderando las preferencias mientras que, en esta oportunidad, José Antonio Kast se estancó y Evelyn Matthei retrocedió.

En cuanto a las cifras, la candidata oficialista llegó al 30% (+1). El republicano, por su parte, se estancó en el 26%, mientras que la carta de Chile Vamos y Demócratas alcanzó un 19% (-1).

Pese al buen escenario que enfrenta Jeannette Jara en primera vuelta, la encuesta Black & White dio cuenta que en una eventual segunda vuelta no le iría bien enfrentando, ya sea, a Kast o Matthei.

En el caso de pasar con el ex diputado al balotaje, la ex ministra del Trabajo perdería con un 36% frente a un 53% de su rival. En tanto, si fuera contra la ex alcaldesa de Providencia marcaría un 33% contra un 52%.

Si la segunda vuelta de estas Elecciones Presidenciales fuera entre Evelyn Matthei y José Antonio Kast, el triunfo en las elecciones sería para este último. Si bien en este caso la distancia entre ambos sería más estrecha que con la postulante comunista, el republicano se llevaría la victoria con un 38% frente a un 33%.