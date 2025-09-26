Presidente de la Cámara admite error en su campaña electoral: aseguraba ser autor de 50 leyes de seguridad

“Apenas lo advertimos, pedí que se corrigiera y se bajara de inmediato”, dijo José Miguel Castro al referirse al tema.

El presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), atribuyó a una “confusión” el hecho de que en la propaganda digital de su campaña para las Elecciones Parlamentarias 2025, se afirmara que era “autor de 50 leyes contra la delincuencia y el crimen organizado“.

En al menos dos de las publicaciones compartidas en las redes sociales vinculadas a la campaña del legislador por Antofagasta se mencionó ese número de leyes que habría impulsado en materia de seguridad, aunque en realidad ha conseguido la aprobación de 18 proyectos de ley de su autoría, y solo cinco están relacionados con ese tema.

“Se trató de una imprecisión. Apenas lo advertimos, pedí que se corrigiera y se bajara de inmediato“, manifestó el presidente de la Cámara tras admitir el error en su campaña digital.

En una de las imágenes compartidas se observa al diputado Castro junto al ministro de Seguridad, Luis Cordero, y funcionarios de Carabineros, y al pie de la foto se podía leer que era “autor de 50 leyes contra la delincuencia y el crimen organizado“.

El error en la campaña digital del presidente de la Cámara

Al abordar el error en su campaña digital, el presidente de la Cámara de Diputados manifestó que “efectivamente se trató de una imprecisión en una publicación de redes sociales, donde se confundió la referencia a proyectos de seguridad que he impulsado con leyes publicadas“.

“Apenas lo advertimos, pedí que se corrigiera y se bajara de inmediato”, dijo José Miguel Castro en las declaraciones que le entregó a La Tercera.

“Lamento la confusión, porque nunca ha sido mi intención exagerar. En los flyers impresos la frase está correctamente redactada, lo que demuestra que no hubo mala fe”, añadió el parlamentario.

Y concluyó que “lo importante es que he trabajado en numerosas iniciativas en materia de seguridad, varias de ellas aún en tramitación, y seguiré haciéndolo con la misma convicción“.