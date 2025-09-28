Canciller Van Klaveren sobre Bachelet en la ONU: “Sería lamentable que el próximo gobierno no la apoye”

El canciller afirmó que se trata de una política de Estado y llamó a que futuros gobiernos mantengan ese compromiso.

El canciller Alberto van Klaveren se refirió a la candidatura de la ex presidenta Michelle Bachelet para asumir la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU), iniciativa que cuenta con el respaldo del Gobierno del presidente Gabriel Boric.

En conversación con Mesa Central de Canal 13, Van Klaveren explicó que esta postulación ha sido considerada durante varios años y ha estado en el radar de distintos países.

“Ella tenía un gran potencial, incluso antes, y otros países también lo habían considerado y consultado. Hay un diálogo sobre este tema que viene de largo tiempo”, indicó el ministro.

Van Klaveren añadió que la decisión de postularse dependía exclusivamente de Bachelet, y que una vez que ella optó por dar el paso, el Presidente Boric decidió apoyarla formalmente.

“Tanto el Presidente como yo somos entusiastas de su postulación. No es solo nuestra percepción, sino también la de otros países. Esto está dentro de las facultades establecidas, y sería muy lamentable que el próximo gobierno no la respaldara. Esto es parte de una política de Estado”, afirmó.

El canciller también explicó que si bien la conducción de la política exterior está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, las decisiones estratégicas pasan por La Moneda y reciben la validación final del Presidente, quien puede incorporar su visión personal.

Junto a ello, agregó que el Gobierno está trabajando activamente con todos los miembros del Consejo de Seguridad, tanto los permanentes, que tienen derecho a veto, como los no permanentes, además de establecer contacto con representantes del Consejo General.