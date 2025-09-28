Mario Marcel confirma apoyo a Jeannette Jara pero con “aprehensión” por rol del PC

La ex autoridad criticó la falta de autocrítica del Partido Comunista tras el proceso constitucional.

El ex ministro de Hacienda, Mario Marcel, manifestó que respaldará a Jeannette Jara, candidata del Pacto Unidad por Chile, en las próximas elecciones presidenciales.

Sin embargo, señaló que lo hará con cierta reserva debido a su inquietud sobre el papel que podría desempeñar el Partido Comunista (PC) en un eventual gobierno.

En conversación el El País, la ex autoridad expresó que “voy a votar por Jeannette Jara, porque la conozco como persona y porque me tocó trabajar con ella”.

“Es la ministra con la cual más trabajé del Gabinete del presidente Boric. Pero lo voy a hacer con una aprensión, que es respecto de cuál sería el rol del Partido Comunista en un eventual Gobierno suyo”, añadió.

Asimismo agregó que “el PC jugó un papel muy activo en lo que fue la dinámica de esa convención. Y después del rechazo a ese proyecto por una parte importante de la ciudadanía, un 62%, nunca he escuchado una autocrítica ni una evaluación en que se diga, por ejemplo: ‘Hay cosas que no hicimos bien, que podríamos haber hecho de otra manera’. Entonces, ese tipo de cosas me preocupan”.

“Yo confío en Jeannette, pero hay sin duda elementos de incertidumbre en el aire político que están ahí presentes”, dijo.

No obstante, alertó que que desde el PC, “han venido las mayores dificultades que ha enfrentado la candidatura”.