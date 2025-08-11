Alza en las encuestas: Matthei se abre paso entre votantes viudos de Tohá y la DC 

Matthei retomó competitividad en las encuestas tras semanas de caídas y estancamiento. En el comando apuestan por capturar el voto moderado sin soltar a los adherentes de la derecha tradicional.

Un pequeño alivio para Chile Vamos y el comando de Evelyn Matthei resultaron ser las encuestas publicadas el pasado fin de semana.

Hace ya varias semanas que la abanderada de la centro derecha venía en caída, incluso quedando por debajo de Franco Parisi (PDG) en algunos sondeos como Cadem, mientras que en otras encuestas mostraban un estancamiento.

El último fin de semana, sin embargo, Matthei registró cierta mejoría en los sondeos.

En Cadem, por ejemplo, tuvo un alza de cinco puntos llegando al 16% de las menciones, superando nuevamente a Parisi. Asimismo, acortó la ventaja que le llevaba Jeannette Jara de 20 puntos porcentuales a sólo 10.

En Panel Ciudadano-UDD, la candidata de Chile Vamos registró un aumento de un punto porcentual. A pesar de que el alza no fue significativa, la encuestadora destacó que Matthei “detuvo la caída” que venía siendo sostenida en las últimas semanas.

De dónde saca votos Matthei

Para José Francisco Lagos, director de RES Pública, el mejoramiento de Matthei en las encuestas no es casualidad.

“De una semana a otra es muy difícil apuntar a la causalidad en base a lo que ocurre cada semana. Lo que se requiere es mirar la tendencia de cómo van las encuestas, y lo que se ve es una recuperación de Evelyn Matthei, y una interrupción de una baja que la había dejado incluso en el cuarto lugar de las preferencias”, sostiene Lagos.

En ese sentido, Lagos apunta a que los votos que estaría recuperando Matthei podrían incluso provenir del sector “huérfano” que votó por Carolina Tohá en la primaria.

“Hay una posibilidad de crecimiento en un público que no se ve atraído por la figura de Jeannette Jara y que participó en la primaria presidencial votando, por ejemplo, por Carolina Tohá”, advierte el director de Res Pública.

Agrega también que “es difícil cuantificar a esas personas, pero al menos políticamente se ve un espacio político que se abre, un mundo al cual hablarle que antes parecía menos claro. Sin embargo, para materializar esa opción hay que esforzarse por ser una alternativa viable a lo largo de los meses”.

En ese sector también está la DC, apuestan en el comando de Matthei. Luego de que la falange se decidiera por apoyar a Jara, no son pocos los militantes y ex DC que miran con buenos ojos la posibilidad de respaldar a Matthei.

“Nosotros somos contrarios a un mal gobierno, tenemos a la candidata que convoca justamente a todos aquellos que se sienten opositores a este mal gobierno, y por eso estamos trabajando con Demócratas, con Amarillos, y con todo aquel dirigente de la Concertación que hoy día se siente viudo y que no está dispuesto a votar por una persona que viene del Partido Comunista”, dijo la semana pasada a EL DÍNAMO la integrante del comité político de Matthei, Ximena Ossandón.

Hernán Campos, académico de la Escuela de Ciencia Política de la UDP, apunta a un análisis similar, señalando que hay terreno fértil en los indecisos: “El amplio porcentaje de votantes que se mantienen indecisos, supera en un importante margen a los que están convencidos”, dice el académico.

Eso, prosigue Campos, “lo que hace pensar es que, aquellos votantes que no comulgan con las ideas de Kast y Jara, pero que a la vez estiman que Parisi no logrará pasar a segunda vuelta, vean en Matthei una candidata que represente una alternativa opositora al oficialismo y que cuenta con una coalición robusta que haga viable sus propuestas de campaña en un eventual gobierno”.