Con votación dividida: Corte Suprema ratificó el desafuero del diputado Miguel Ángel Calisto

La Corte Suprema confirmó este lunes, con votación dividida, el desafuero del diputado Miguel Ángel Calisto (Independiente-Demócratas), pese a lo cual el legislador aseveró que insistirá en su candidatura al Senado.

De esta forma, el máximo tribunal del país ratificó la decisión de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, que el pasado 4 de agosto votó a favor del desafuero que había solicitado la Fiscalía, en el marco de una investigación por presunto fraude al Fisco.

María Soledad Melo, la ministra vocera de la Corte Suprema, precisó que el fallo de la resolución se dará a conocer dentro de unos días, “una vez que esté redactado con sus argumentos”.

Según trascendió, los ministros Jean Pierre Matus y Diego Simpértigue fueron quienes votaron en contra de ratificar el desafuero del diputado Calisto.

Tras conocer la decisión de la Corte Suprema, el diputado Miguel Ángel Calisto dijo que preveía lo ocurrido en el máximo tribunal, a pesar de lo cual se mostró confiado de que la investigación dejará en claro su inocencia en el caso.

“Nosotros tomamos esta decisión como una ratificación de lo que ya había ocurrido en la Corte de Apelaciones de Coyhaique, y lo tomamos con mucha tranquilidad, porque esto nos permitirá esclarecer estos hechos de los cuales nos han imputado, a propósito de una denuncia anónima que recibimos hace cerca de cinco años y sobre la cual somos los más interesados en que se aclare”, manifestó el legislador.

“Estamos convencidos que luego de este proceso vamos a poder transparentar, pero lo más importante es que el Servel ha ratificado nuestra candidatura al Senado de la República en representación de la Región de Aysén, y estamos con la tranquilidad y con la responsabilidad para asumir ese desafío con miras a las elecciones de este 16 de noviembre”, complementó.

“Esperamos con la primera mayoría, como siempre en todas las elecciones parlamentarias que hemos ido”, añadió el candidato que irá en la lista oficialista de los partidos Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH).