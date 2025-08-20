La anomalía de Calisto: irá por lista oficialista, seguirá en bancada de oposición y no tendrá preferencia presidencial

Pese a integrar una lista oficialista, desde Demócratas —partido de oposición— confirmaron a EL DÍNAMO que Calisto seguirá en la bancada. Eso sí, Calisto se comprometió a no expresar preferencia presidencial.

Sorpresa causó en el mundo político la inclusión de Miguel Ángel Calisto en la lista alternativa oficialista.

El diputado, que fue elegido en 2021 por el Distrito 27, competirá por un escaño en el Senado en la circunscripción correspondiente a Aysén bajo el alero del pacto de la Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista, el Partido Popular y el Movimiento Transformar Chile.

El tema es que Calisto, hasta el viernes pasado, figuraba en la nómina de candidatos del pacto entre Demócratas y Chile Vamos. No fue hasta que la UDI presionó de manera privada y pública para marginarlo de la lista —debido al proceso de desafuero que enfrenta—, que el parlamentario decidió bajarse de la negociación.

El diputado, ese día, comunicó a la directiva del partido que lo había estado apoyando que iba a competir como independiente. No obstante, Calisto decidió finalmente competir en pacto, y por uno oficialista.

La decisión del legislador no deja de llamar la atención puesto que figurará en una de las listas de la alianza de Gobierno y que apoya a Jeannette Jara, pero a la vez seguirá presente en la bancada de Demócratas.

Fuentes del partido dirigido por Ximena Rincón indican a EL DÍNAMO que no se apartará a Calisto de la bancada. Y desde el FREVS, en tanto, descartan que se vaya a incorporar al comité que ellos integran junto a otras fuerzas del oficialismo como el PC.

Miguel Ángel Calisto habló sobre la anomalía asegurando que había reunido las firmas para ser independiente, pero “las jugarretas de último minuto de algunos sectores políticos” —en clara alusión a la presión de la UDI que lo marginó del pacto Demócratas-Chile Vamos— lo obligaron a que “nosotros tuviéramos que anticiparnos”.

“Por ende, mi primera lealtad no es ni con la izquierda ni con la derecha, es con la región, y por eso nosotros, desde el punto de vista estratégico, estamos comprometidos con una lista —ahora bajo el alero del pacto FREVS— con distintos actores que competimos al senado en la región de Aysén para levantar los temas de Aysén en el marco del partido regionalista”, acotó Calisto sobre su decisión de incorporarse al pacto oficialista.

Miguel Ángel Calisto dialoga con Jaime Mulet líder del FREVS

Y añadió: “Nos interpreta evidentemente el partido regionalista desde el punto de vista de las causas que representa, y en mi calidad de independiente”.

El cálculo tras la inclusión de Calisto

En el FREVS sacan cuentas alegres con la inclusión de Miguel Ángel Calisto en su lista por varias razones.

La primera es que con la inclusión del parlamentario en la nómina tendrían prácticamente asegurada una plaza en la Cámara Alta, lo que les ayuda a conseguir el objetivo de mantener la vigencia legal.

Calisto, fue electo con 9.738 votos, más del 25% de los sufragios en su distrito. El tema es que en Aysén el distrito tiene los mismos electores que la circunscripción; es decir votan las comunas de Aysén, Cisnes, Chile Chico, Cochrane, Coyhaique, Guaitecas, Lago Verde, O’Higgins, Río Ibáñez y Tortel.

A modo de ejemplo, en la última elección de senadores en la XIV región (en 2017), la primera mayoría fue David Sandoval con 7.300 votos, unos 2.400 menos de los que obtuvo Calisto como diputado.

Por eso, el diputado parece ser una apuesta segura. Ese antecedente, de hecho, estaba en el balance de Demócratas que insistió hasta última hora para inscribirlo.

El problema es que la situación judicial del diputado independiente es delicada, al menos. El Consejo de Defensa del Estado interpuso una querella contra el legislador por presunto desvío de fondos públicos a dos asesores que no habrían cumplido la labor que establecen sus respectivos contratos, lo que —a ojos del ente— constituye el delito de fraude al fisco.

A raíz de eso, el CDE solicitó el desafuero de Calisto, proceso que está a la espera de ser resuelto por la Corte Suprema luego de que la Corte de Apelaciones de Coyhaique ordenara el desafuero en segunda instancia.

Este escenario mantiene latente la posibilidad de que el ahora candidato a senador no pueda asumir, o que lo haga pero al ser eventualmente condenado sea destituido.

En ese caso, quién debería reemplazar el cupo es el partido que lo llevó en su lista y no el comité al que pertenezca. En este caso, quién se quedaría con el cupo sería el FREVS.

“Los parlamentarios elegidos como independientes que hubieren postulado integrando lista en conjunto con uno o más partidos políticos, serán reemplazados con el ciudadano que señale el partido indicado por el respectivo parlamentario al momento de presentar su declaración de candidatura”, dice la Constitución política.

En todo caso, los regionalistas verdes aseguran que ese antecedente no fue ponderado a la hora de incluir a Miguel Ángel Calisto en su lista y que, por lo que conversaron con él, creen en su inocencia.

“Hemos conversado con él hace algunos días y se dio esta posibilidad donde, con otros candidatos, él compite en una lista como independiente. Nosotros creemos que es importante el aporte que él puede hacer, no solo en su región por la que ha trabajado durante muchos años”, sostuvo Mulet.

Eso sí, tanto en su bancada como en su lista parlamentaria, se le dejó claro a Calisto que no debe tener preferencia presidencial. Ni por Evelyn Matthei, ni por Jeannette Jara.