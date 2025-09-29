Tras críticas de Comunidad Palestina: Matthei cuestiona ofensiva de Netanyahu en Gaza y acusa “respuesta desproporcionada” de Israel

La candidata presidencial de Chile Vamos entregó su postura sobre el conflicto en Gaza, donde evitó calificar como “genocidio” los hechos.

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, abordó la guerra en la Franja de Gaza y respondió las críticas que recibió de parte de la Comunidad Palestina de Chile, luego de que evitara calificar la ofensiva militar de Israel como un “genocidio”.

Por medio de su cuenta de X, Matthei dio su postura sobre el conflicto bélico, apuntando a una respuesta desproporcionada del gobierno de Benjamín Netanyahu.

“La violencia que hoy golpea a la población civil de Gaza, con decenas de miles de víctimas, dolor, hambre y destrucción, conmueven y duelen más allá de lo que cualquier declaración pueda expresar. El terrorismo y los conflictos armados son virus que solo destruyen vidas inocentes y envenenan a las sociedades”, partió diciendo.

“El salvaje y brutal ataque terrorista de Hamas en octubre de 2023 no justifica, bajo ninguna circunstancia, la respuesta desproporcionada del gobierno de Netanyahu que ha costado la vida a miles de niños, mujeres y víctimas inocentes“, afirmó la carta presidencial de Chile Vamos.

Siguiendo en esa línea, cuestionó la ofensiva que ha comandado Netanyahu en la zona, manifestando que “el derecho a la defensa y la justicia no justifican la brutalidad que se ha descargado sobre civiles inocentes”.

Evelyn Matthei acusa respuesta desproporcionada de Israel en Gaza

Considerando lo anterior, Evelyn Matthei realizó un llamado a que Chile mantenga su rol como articulador de diálogo y paz, “luchando para que cualquier solución se base en el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas”.

A lo que agregó: “Chile ha apoyado en forma permanente el derecho tanto del pueblo palestino como del pueblo israelí a existir como Estados independientes, coexistiendo en paz y dentro de fronteras seguras“.

“Siempre he suscrito los principios de nuestra política exterior sin reservas y he declarado públicamente que la mantendré sin variaciones. En esa línea, siempre debemos distinguir entre los pueblos y su aspiración a la paz y a existir como naciones, y los actos y la responsabilidad de los dirigentes y gobiernos de turno por sus hechos y decisiones”, complementó, asegurando que la convivencia de las comunidades palestina y judía en Chile debe ser un ejemplo de respeto mutuo.

La candidata presidencial realizó estas declaraciones tras el comunicado que emitió la Comunidad Palestina de Chile, en el cual cuestionaron sus dichos en el programa de TVN Candidato llegó tu hora, donde evitó tildar de “genocidio” lo que ocurre en la zona.

“Negar el genocidio, en circunstancias que la propia ONU lo ha declarado, no solo constituye una falta de respeto a las víctimas, más de 60.000 asesinados, entre ellos 18.000 niños, sino también un intento de blanqueamiento de crímenes atroces“, expusieron en el escrito.

!Una postura como la planteada por Evelyn Matthei aísla a Chile del concierto internacional. Nos alejaría de países como Alemania e Italia, históricos aliados de Israel, que hoy han debido sancionar y restringir vínculos militares. También nos alejaría de la propia posición de Estado de Chile y de su coalición política, que en 2011 reconoció a Palestina siendo ella ministra del presidente Piñera”, aseguraron en el comunicado.