“No saben o no quieren”: Kast defendió su plan de recorte fiscal de USD 6.000 millones ante críticas de Matthei y Jara

Kast defendió su plan de recorte fiscal, aunque nuevamente no entregó mayores detalles sobre cómo lo llevará a cabo.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, defendió este martes su propuesta de generar un recorte fiscal de USD $6 mil millones en 18 meses, tras rechazar las dudas que manifestaron al respecto las postulantes a La Moneda, Evelyn Matthei y Jeannette Jara.

El líder republicano abordó el tema durante su participación en el Summit País Digital 2025, oportunidad en la que descartó los cuestionamientos que expresaron tanto la ex alcaldesa de Providencia como el equipo económico de la ex ministra del Trabajo.

“Hoy nos critican: no, es que tú no puedes rebajar tanto“, comenzó planteando José Antonio Kast, al recordar que Evelyn Matthei sostuvo que él no había revelado cómo lo haría para concretar su plan de recorte fiscal “porque no hay cómo hacerlo”.

“Quiero ser muy clara, es una cantidad de dinero enorme, el 0,5% del PIB, son 1.500 millones de dólares“, complementó en ese momento la candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos.

Por su parte, ante el mismo tema, el equipo económico de Jeannette Jara también cuestionó la factibilidad de que aquello ocurra. “Kast propone una ruta fiscal que es totalmente irrealizable“, planteó Nicolás Bohme.

La defensa de Kast de su plan de recorte fiscal

Al referirse a los dichos de Matthei y del equipo de Jara respecto de su propuesta de recorte fiscal, José Antonio Kast aseguró que “yo sí puedo y nosotros con los equipos sí podemos. Otros no pueden porque no saben y otros porque no quieren“.

En esa línea, el candidato republicano aseveró que su enfoque está centrado en la “voluntad de hacer las cosas” y en la necesidad de actuar con “decisión” y “coraje”.

Además, apuntó que, según su perspectiva, precisamente es esa falta de determinación lo que ha generado un problema recurrente en las pasadas administraciones, y sostuvo que está dispuesto a combatir esta inercia si resulta electo Presidente de la República.