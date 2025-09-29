Aportes a campañas: empresario Nicolás Ibáñez suma millonario monto a Matthei y Jara ingresa crédito por $1.760 millones

El ex controlador de la cadena D&S hizo el mismo aporte para la campaña de José Antonio Kast.

En medio de la lluvia de encuestas y proyecciones de la carrera presidencial, los aportes financieros a las campañas siguen moviendo grandes sumas de dinero.

La semana pasada nuevos empresarios se sumaron. Entre ellos se encuentra el socio de Falabella, José Luis del Río, quien hizo su aporte a la campaña de Evelyn Matthei.

También hizo lo propio el empresario Nicolás Ibáñez, ex controlador de la cadena de supermercados Líder, con la inyección de $19 millones a la campaña del republicano, José Antonio Kast.

Ahora, el empresario que también es líder de la Fundación para el Progreso (FPP), igualó su aporte para la candidata del pacto Chile Grande y Unido.

De acuerdo con un nuevo reporte Servicio Electoral (Servel) sobre los aportes a las campañas, el pasado 25 de septiembre, Ibáñez entregó a Evelyn Matthei un total de $19 millones.

Dentro de los informes del organismo electoral, también se destaca el ingreso del crédito contra reembolso de la candidata oficialista, Jeanette Jara, que bajo este concepto le inyectó $1.760 millones a su campaña electoral. En tanto, el Frente amplio le sumó otros $23 millones a la abanderada del Partido Comunista (PC).