La definición de Matthei de no rivalizar con Kast en medio de acercamiento en las encuestas

En el comando destacan que ha dado frutos la reestructuración de la campaña, junto a la nueva estrategia de relevar el liderazgo de la candidata y la solidez programática de su candidatura. Sin embargo, analistas aún ponen en duda que en el tiempo que queda pueda alcanzar a Kast.

“Hubo una crisis en la campaña, pero ya se superó”. Eso se escucha en el comando de Evelyn Matthei a 48 días de la elección presidencial. Y es que la abanderada de Chile Vamos, hace unos meses atrás, acusó el golpe que significó sentirse ganadora de la presidencial y, de pronto, verse en el tercer lugar de la preferencias presidencial en todas las encuestas.

El momento clave fue la primaria del oficialismo. Tras el hito electoral, Jeannette Jara consolidó el 30% de apoyo al Gobierno de Gabriel Boric.

José Antonio Kast, en tanto, se posicionó como la carta más competitiva de la oposición, según las encuestas, y en consecuencia, Matthei se vio en el tercer lugar, incluso en un empate técnico con Franco Parisi en algunas encuestas (esta semana Activa Research dio ese resultado).

Sin embargo, en las últimas semanas el comando de la candidata de centro derecha se ha comenzado a ilusionar con un eventual paso a segunda vuelta. ¿La razón? la baja semana a semana de Kast y el acercamiento —en términos porcentuales— con el abanderado republicano en las encuestas.

Según Cadem, el candidato del Partido Republicano completa una baja de seis puntos en poco más de un mes. Matthei, en tanto, ha fluctuado entre alzas y descenso, pero posicionándose esta semana a sólo 6 puntos de Kast, lo más cerca desde el 4 de julio cuando estuvo cuatro puntos porcentuales detrás del republicano.

Ese acercamiento en las encuestas se da justo en medio de una importante definición del comando de Matthei: no seguir rivalizando con Kast y, en general con los otros candidatos, con el fin de relevar el liderazgo de la candidata y su solidez programática.

La posición contrasta con lo que se comentaba hace unos meses cuando se reconocía abiertamente que el abanderado republicano era el adversario en vistas a la primera vuelta. “Por supuesto que para la primera vuelta Kast es nuestro adversario electoral”, decía en agosto Ximena Ossandón en diálogo con EL DÍNAMO.

Ahora, ni siquiera Jara es vista como la adversaria electoral, dicen en el comando.

“No queremos centrarnos en otras candidaturas. Nosotros aprendimos cuando sufrimos una baja en los sondeos y eso es lo que están experimentando hoy otras candidaturas (…) Para nosotros el rival no es Jara y Kast en particular, es darle solución racional, inteligente y con experiencia a los problemas más ingentes del país”, sostuvo a EL DÍNAMO Luciano Cruz-Coke, integrante del comité político de Matthei.

¿Le alcanza el tiempo a Matthei para repuntar?

Pese a las buenas sensaciones respecto a las últimas semanas de campaña, en el comando tienen consciencia que el tiempo apremia y que las próximas semanas serán clave para saber si efectivamente da el tiempo para pensar en una “remontada”.

“No es tan poco (el tiempo que queda de campaña), son 60 días donde estamos desplegados territorialmente, y Chile Vamos tiene ventajas comparativas enormes (…) Con el efecto de debates que van a venir, la opinión pública se está formando una idea distinta. Y la única candidatura que está dando garantías de experiencia, calidad de programa y lograr aunar mundos políticos que son nuevos desde el rechazo, es la de Evelyn Matthei”, dijo Cruz-Coke respecto a las expectativas del comando.

A lo mismo se refirió hoy el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien sostuvo a La Segunda que “la trayectoria (de los sondeos) nos alegra, pero tenemos que seguir trabajando duro. Creo que en la tercera semana de octubre estarán todos los candidatos dentro del margen de error”.

Para Ricardo Hernández de RES Pública, los números de Matthei son buenos en comparación a los de hace algunas semanas (llegó a estar 18 puntos abajo de Kast), destacando que ha superado el estancamiento en las encuestas: “Matthei llevaba semanas de estancamiento hasta la semana previa a las fiestas patrias. Pero su despliegue en campaña así como su desempeño en el debate le concedió un alza de al menos 3 puntos en la mayoría de las encuestas”, dice el analista.

Eso sí, advierte que “aún no es posible vislumbrar una tendencia al alza en la candidatura que provoque cambios en los 3 primeros lugares de los candidatos”.

Claudio Alvarado, director del IES, hace distinción en el análisis: la pérdida de respaldo en las encuestas a Kast estaría siendo capitalizada por Kaiser y no por la abanderada de Chile Vamos.

“Con la principal excepción de Cadem, donde la candidata de Chile Vamos sí pareciera repuntar, todo indica que el relativo descenso de José Antonio Kast es capitalizado paulatinamente por candidaturas como las de Johannes Kaiser. Y si eso es así, una hipótesis posible es que existe una porción del electorado que combina sus anhelos de orden con una crítica muy intensa a la política tradicional, que observa con buenos ojos alternativas más distantes a la política tradicional”, dice Alvarado.

Algo similar plantea Hernández, quien señala que “por afinidad, es probable que el alza de Johannes Kaiser pueda deberse a un traspaso desde la candidatura de Kast, lo que coincide con el buen desplante que tuvo el candidato libertario en el debate presidencial televisado”.

En ese sentido, Alvarado hace hincapié en que una de las razones de la posición expectante de Matthei se debe a los constantes errores estratégicos de campaña.

“El principal problema del comando y de la candidatura de Matthei durante el año ha sido su dificultad para articular un diseño de campaña consistente a lo largo del tiempo. Durante este año ha intentado en distintos momentos sobrepasar por la derecha a Kast y también hacerlo ver como un candidato extremo. Ninguna de estas apuestas logró ser completamente exitosa”, concluye el director del IES.