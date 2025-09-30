Presidente Boric adelanta Ley de Presupuesto 2026: gasto público crece 1,7% y llega a USD 90 mil millones

El jefe de Estado además aprovechó para cuestionar las propuestas de José Antonio Kast, precisando que “es imposible” recortar USD 6.000 millones sin afectar derechos sociales.

El presidente Gabriel Boric realizó una cadena nacional para presentar los principales lineamientos de la Ley de Presupuesto 2026, precisando que el gasto público verá un aumento del 1,7% y se empinará a los USD 90 mil millones.

Junto con ello, aprovechó para cuestionar la propuesta de José Antonio Kast de recortar USD 6.000 millones en 18 meses, aseverando que “es imposible” concretarlo sin afectar derechos sociales, como la PGU.

“El gasto público el próximo año crecerá en un 1,7%, lo que es consistente con el cumplimiento de la meta fiscal que comprometimos de 1,1% de déficit. Así, dejaremos encaminado al país a eliminar su déficit estructural para el año 2029″, precisó respecto a la Ley de Presupuesto.

En esta línea, el presidente Boric puntualizó que “este será el gobierno con el menor crecimiento de la deuda desde el primero de la presidenta Bachelet. Y en esto los datos no mienten. Sea cual sea el signo político del gobierno que va a dirigir los destinos del país en los próximos cuatro años, entregaremos la casa ordenada y con las cuentas claras“.

El jefe de Estado dedicó palabras a la propuesta económica de Kast, apuntando que “Chile no tiene por qué elegir entre irresponsabilidad fiscal o indolencia social, entre contener la deuda pública o cumplir con el aumento de las pensiones. Existe un camino en donde la seriedad fiscal y el compromiso con las urgencias de ustedes, las familias chilenas, se encuentren. Ese es justamente el camino que estamos recorriendo”.

“Y es que un Estado responsable no abandona a su gente. Por eso es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar 6.000 millones de dólares de gasto que algunos han levantado sin decir de dónde pretenden hacerlo. ¿Acaso van a echar abajo beneficios sociales? Es imposible recortar 6.000 millones de dólares sin afectar derechos sociales como la PGU”, enfatizó Boric.

En materia de seguridad, el mandatario recalcó que “durante el gobierno anterior el presupuesto de seguridad bajó en un 0,4%. En nuestro mandato, en cambio, el presupuesto en seguridad y orden público habrá crecido en un 16,7%, considerando el aumento que realizaremos en 2026″.

“Por ello, hemos destinado recursos para formar a cerca de 3.700 carabineros, más de 700 detectives y 250 agentes policiales de la PDI, además de nuevos vehículos y nuevas comisarías. Y por primera vez en una década habremos creado nuevas cárceles”, anunció.