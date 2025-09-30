Chile Vamos carga contra La Moneda por ausencia de glosa republicana: “Vinieron a quebrar Chile”

Chile Vamos calificó con duros términos la decisión del Gobierno de desechar la glosa de libre disposición, también conocida como glosa republicana, que ha estado presente en todos los presupuestos del país desde la vuelva a la democracia, en la Ley de Presupuesto 2026 que se ingresó a la Cámara de Diputados.

Al respecto, el jefe de la bancada de RN, Frank Sauerbaum, recordó que “el presidente Piñera le dejó al presidente Boric casi 700 millones de dólares, por lo tanto sería una lamentable situación de que el Gobierno no cumpliera con el espíritu que se tiene de esta glosa republicana, fundamentalmente porque está compuesta por lo que se llama la provisión para la distribución suplementaria que corresponde básicamente a recursos de libre disposición para que la administración entrante pueda tomar decisiones que sean distintas de las aprobadas de la Ley de Presupuestos”.

El legislador aseveró que “lamento mucho de que esta glosa republicana no se vaya a dejar en este Gobierno porque le quita margen de acción al próximo y básicamente esto se debe a la inexpertiz, a la falta de conocimiento y también a la incapacidad para poder generar ingreso al Estado que hoy día pagan todos los chilenos como consecuencia”.

Por su parte, el diputado Felipe Donoso, subjefe de la bancada UDI, declaró que “el próximo Gobierno será el único en décadas en no recibir una glosa democrática, esto implica un acto de mala fe de este gobierno, ya que la reasignación implica necesariamente cortar programas por un gobierno entrante para reasignar a otros. Lo que no es entendible es por qué este Gobierno no lo hace como todos los anteriores que reduce su gasto, que se estrecha para dejarle una glosa de libre disposición al gobierno entrante. No había pasado en gobierno anteriores y es la mayor expresión de mala fe hacia el próximo gobierno, que hemos visto en las próximas décadas”.

Su compañero de partido Henry Leal disparó que “el presidente Piñera les dejó casi 2 mil millones de dólares. Se gastaron todo, están dejando al país sin un peso en arcas fiscales. Vinieron a quebrar Chile estos jóvenes del Frente Amplio. Ese es su legado. Son una vergüenza”.