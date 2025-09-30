Presupuesto 2026: La Moneda confirma que no habrá glosa republicana y la fórmula que explora Grau para reemplazarla

La decisión de la administración de Boric ha molestado particularmente a Chile Vamos donde recuerdan que el gobierno de Piñera dejó $US 678 millones libres para el Ejecutivo entrante.

Uno de los temas que ha causado mayor expectación previo a la presentación de la Ley de Presupuesto 2026 es la definición del Gobierno respecto a la glosa de libre uso para la próxima administración, también llamada “glosa republicana”. Ayer, en el cónclave oficialista en Cerro Castillo, el ministro Nicolás Grau terminó por desechar esta posibilidad.

Fue el vicepresidente del Senado y vocero de Jeannette Jara, Ricardo Lagos Weber (PPD), quien preguntó a los representantes del Gobierno si es que se iban a disponer recursos para el próximo gobierno. Esto, en concordancia con la preocupación que expresó hace unas semanas Luis Escobar, economista de cabecera de Jeannette Jara, quien manifestó su deseo —y el de la candidata— de que existiera esta partida.

El Gobierno, sin embargo, no cumplirá la expectativa de su abanderada, ni el de los otros presidenciables que también se han pronunciado a favor de que exista esta glosa.

En Cerro Castillo, Grau explicó —según confirman presentes a EL DÍNAMO— que en esta tramitación de la Ley de Presupuesto 2026 el Ejecutivo adoptará algunas de las recomendaciones del Comité de Gasto Fiscal. Entre ellas, eliminar los recursos de libre disposición para el futuro gobierno, medida sugerida por el órgano en el informe que publicó a inicios de septiembre.

“Efectivamente, se consultó sobre la glosa republicana, no hay plata, por tanto tiene cero”, dice uno de los asistentes a este medio confirmando lo que ya se venía especulando por parte de los candidatos presidenciales.

Evelyn Matthei, por ejemplo, cuestionó durante la mañana de este martes la definición del Gobierno, acusando que “nunca en la historia de las últimas campañas, desde que volvió la democracia, había sucedido que un gobierno no le deje nada de libre disposición al gobierno entrante (…) Esta es una muestra más de cómo este gobierno actúa. Este es un daño para la democracia y para la sana convivencia”.

La decisión de la administración de Boric ha molestado particularmente a Chile Vamos donde recuerdan que el gobierno del fallecido ex presidente Sebastián Piñera dejó $US678 millones de libre para el Ejecutivo entrante, a pesar de la estrechez fiscal producida por la pandemia. De hecho, algunos dirigentes de la coalición de centro derecha aseguran que el superávit fiscal del primer año de Boric se debió al buen presupuesto que heredó de Piñera.

“El Presidente en esto no es republicano”, dijo José Antonio Kast en referencia al nombre que lleva la glosa. Además, criticó el hecho de que “todos los presidentes salientes han considerado que el gobierno entrante necesita ciertos recursos para realizar las prioridades que plantea el gobierno entrante”, y que este Gobierno no lo haga.

Quiénes estuvieron en Cerro Castillo explican que la decisión se debe también a la señal que busca dar el Gobierno en esta Ley de Presupuesto: mantener la disciplina fiscal y seguir con el compromiso de la contracción del gasto.

La fórmula que explora Grau

Las fuentes consultadas coinciden en que no se habló de una fórmula en particular para subsanar la eliminación de la glosa republicana. Pero sí destacan que “existe la disposición al diálogo, disponernos a buscar esfuerzos siempre, con tal de despejar situaciones que pueden ser difíciles” en referencia la molestia y posible arremetida opositora que vendrá a propósito de esta controversia.

En ese sentido, en el oficialismo recuerdan que el Comité del Gasto Fiscal no sólo recomendó eliminar la glosa, sino que también propuso un mecanismo de reemplazo.

“Se propone eliminar la provisión y reemplazarla por una facultad explícita y acotada del Presidente para reasignar recursos entre partidas durante el primer semestre de gobierno, sin aumentar el gasto total. Las reasignaciones se informarían trimestralmente al Congreso, otorgando flexibilidad con control y transparencia”, dice la propuesta del organismo.

Grau transparentó hace algunos días que estaba considerando incorporar esa fórmula en la tramitación del Presupuesto 2026, aunque quiénes han conversado con el ministro aseguran que ha evitado adelantar el tema en consideración de esta noche el mandatario dará los lineamientos de la ley.

“(La flexibilidad para el próximo gobierno) es una propuesta interesante que estamos estudiando. Este es un presupuesto que va a conjugar de buena manera la responsabilidad social con responsabilidad fiscal, como ha sido durante todo el Gobierno, y vamos a tener el ingreso del Presupuesto entre el 30 de septiembre y el 30 de noviembre suficiente tiempo para poder discutirlo en profundidad en el Congreso”, dijo Grau.