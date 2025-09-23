Última Ley de Presupuesto de Boric: Hacienda recalca responsabilidad fiscal y oposición llama a recortar gastos

Mientras desde La Moneda y el oficialismo instaron a un equilibrio entre responsabilidad fiscal y gasto social, desde la oposición ya adelantan que buscarán que no se expanda el déficit en el erario nacional.

El próximo martes 30 de septiembre marcará un hito en la administración del presidente Gabriel Boric; el ingreso de la última Ley de Presupuesto con él en La Moneda, el cual estará marcado por la responsabilidad fiscal que pretende impulsar el Ministerio de Hacienda y el resguardo del gasto social que defienden los partidos oficialistas.

Fue la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien adelantó que “estamos trabajando en la Ley de Presupuesto como lo hemos hecho siempre, con mucha responsabilidad fiscal y social, entendiendo que nuestro país no puede seguir la tendencia de endeudamiento que estaba teniendo antes de que llegáramos a la administración, porque más deudas son más intereses y pagar más intereses significa pagar menos en áreas sociales que son importantes como salud, educación, seguridad, vivienda”.

Sus dichos fueron respaldados por el propio ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien en entrevista con radio Cooperativa reiteró que La Moneda apuntará al equilibrio entre responder a las demandas sociales de la población sin afectar la estabilidad económica del país.

Grau puntualizó que “eso tiene que convivir con que tenemos que presentar un Presupuesto que nos permita mantener una deuda del fisco en un nivel razonable, de forma tal de que no endeudemos a los futuros gobiernos”.

“Uno mal haría si, para efectos de abordar las urgencias sociales de este momento, endeudáramos de manera muy alta al Estado. Eso implicara que no podríamos tener suficientes recursos para cubrir las necesidades sociales en los próximos años porque tuviésemos que pagar intereses muy altos por la deuda que hubiéramos tomado en el pasado”, argumentó el titular de Hacienda.

El ministro Grau recalcó que “este será un Presupuesto que, como ha sido la tónica del Gobierno, conjugará la responsabilidad social con la responsabilidad fiscal ¿Qué significa esto en términos bien simples? Que el país tiene prioridades que son urgencias sociales, por ejemplo, todo lo que ocurre en materia de salud. A pesar de que tenemos que ser muy responsables en materia fiscal, eso tiene que ocurrir al mismo tiempo que aumentamos, de manera importante, el presupuesto en salud”.

Esta postura fue refrendada por el oficialismo, donde Constanza Martínez, timonel del Frente Amplio, declaró tras el comité político ampliado que “tanto el elemento de responsabilidad fiscal como el elemento de responsabilidad social es algo que ha marcado este gobierno, hemos estabilizado una economía profundamente golpeada, y creo que en eso también hay que ver la trayectoria de política fiscal, no solamente una foto de un momento, sino la responsabilidad tanto social como política que ha tenido este gobierno durante estos cuatro años”.

Oposición y Ley de Presupuesto 2026: foco en gasto fiscal

Ante los anuncios del Ejecutivo, desde la oposición dejaron en claro que durante la discusión parlamentaria de la Ley de Presupuesto 2026 tendrán principal énfasis en el recorte de gasto fiscal.

Frank Sauerbaum, jefe de la bancada de diputados de RN, aseveró que “el Gobierno debería enfocarse en presentar una Ley de Presupuesto que haga frente al bajo crecimiento, al déficit fiscal importante que tenemos y también al recorte del gasto que es muy necesario”.

En esta línea, el legislador indicó que “nosotros vamos a ser especialmente rigurosos en no dejar que presente una Ley de Presupuesto que expanda mucho más allá del gasto de lo recomendable y por lo tanto eso va a ser una discusión seguramente que vamos a tener larga y esperamos nosotros que el Ejecutivo esté consciente de la mala situación económica en la que va a dejar las arcas fiscales para el próximo gobierno”.