La Moneda sube el tono de sus dardos a Kast y apunta a equipo económico “precario”

La Moneda, a través del ministro del Interior, Alvaro Elizalde, subió el tono de sus declaraciones contra José Antonio Kast, tras la controversia generada por las palabras del candidato republicano al presidente Gabriel Boric en la presentación de la Ley de Presupuesto.

“No tengo memoria de algún otro acto como el que espera la ciudadanía, que es la presentación del presupuesto, donde algún presidente haya actuado con tal nivel de cobardía, porque lo que hizo ayer el Presidente no fue un acto republicano, fue un acto de cobardía, fue un acto de corrupción y fue un acto de mentiras”, disparó Kast en un acto de campaña.

Ante esto, la primera en responder desde Palacio fue la vocera Camila Vallejo, quien hizo un llamado a Kast a generar un debate “sin violencia y sin este tipo de ataques personales, sino que centrado en las ideas“.

Por su parte, el ministro del Interior expresó que la postura del presidente Gabriel Boric, quien dejó que la propuesta de Kast de reducir USD 6.000 millones de gasto público solo en 18 meses atentaría contra derechos sociales como la PGU, “forma parte del debate democrático. El presidente presenta un Presupuesto para el próximo año, y cuando hay un uso de recortes de esa magnitud, lo que corresponde es que se clarifique qué es lo que se va a hacer”.

“Más aún cuando se dan explicaciones por redes sociales que son a todas luces insuficientes, que dan cuenta que al parecer el equipo económico que ha ocupado ese candidato es precario y que confunde miles de millones de dólares con miles de millones de pesos, toda vez que hasta el día de hoy no clarifica cuál va a ser ese recorte, y más aún, cuando incluso otra candidata a oposición hace un tiempo atrás dijo que esta propuesta no cuadraba por ningún lado” dejó ver Elizalde.