“Cobardía”, “corrupción” y “proselitismo político”: las duras críticas a Boric por dardos a Kast en cadena nacional

Los cuestionamientos de Boric al recorte fiscal que propone Kast en medio de la presentación del Presupuesto 2026 ha generado diversas reacciones en el mundo político, donde se acusa al mandatario de intervencionismo electoral.

En cadena nacional, el presidente Gabriel Boric presentó el Presupuesto 2026, instancia que aprovechó para criticar el recorte fiscal que ha propuesto el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, lo cual ha desatado diversos cuestionamientos a raíz de un presunto intervencionismo electoral.

“Chile no tiene por qué elegir entre irresponsabilidad fiscal o indolencia social, entre contener la deuda pública o cumplir con el aumento de las pensiones. Existe un camino en donde la seriedad fiscal y el compromiso con las urgencias de ustedes, las familias chilenas”, expuso.

Tras ello, apuntó contra una de las propuestas de Kast, aunque sin nombrarlo directamente: “Por eso es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar US$6.000 millones de gasto que algunos han levantado sin decir de dónde pretenden hacerlo. ¿Acaso van a echar abajo beneficios sociales? Es imposible recortar US$6.000 millones sin afectar derechos sociales como la PGU”.

Las críticas que ha generado la cadena nacional del presidente Boric

El mensaje del presidente Boric ha generado diversas reacciones en el ámbito político. Uno de los primeros en responder fue el principal asesor estratégico de la campaña de Kast, Cristián Valenzuela, quien en conversación con T13 Radio acusó intervencionismo electoral.

“Es un acto muy poco republicano… ocupar un espacio como ese para hacer lo que hizo anoche, me parece una afrenta contra la República. Usarlo para intervenir la elección de este año me parece totalmente impresentable”, partió diciendo.

Siguiendo en esa línea, disparó: “Representa un acto de cobardía, porque el presidente usa el Palacio de La Moneda para hacer este ejercicio de campaña y en un grado de asimetría total de poder, porque el candidato aludido no tiene el mismo espacio, no tiene la posibilidad de contestarle ni de debatirle con la misma difusión que él tiene”.

“Es un acto de corrupción, porque la corrupción también es saltarse las normas de prescindencia electoral e intervenir y asumir como jefe de campaña de la candidata Jeannette Jara, porque en el fondo pone a su principal adversario político en una situación de no poder responder, de adjudicarle noticias falsas, como el recorte de los temas sociales, la PGU, y todo lo que mencionó el Presidente en esa locución”, añadió

También reaccionó el diputado Agustín Romero (Republicano), quien a través de su cuenta de X manifestó que “es impresentable que un Presidente de la República use una cadena nacional para atacar la propuesta de un candidato. La Presidencia de la República es una institución que es de todos los chilenos y no puede ser ensuciada, por muy vulgar, mentiroso o frívolo que sea el presidente de turno”.

Algo en lo que coincide la senadora de Demócratas, Ximena Rincón: “Es lamentable que use el último presupuesto como una plataforma política campañera en lugar de aclarar los fracasos de sus metas fiscales“, expuso en entrevista con Radio Infinita.

Por su parte, el candidato presidencial independiente, Harold Mayne-Nicholls, también se refirió a la cadena nacional que protagonizó Boric, señalando que “no me parece adecuado que en una instancia como en una cadena nacional el Presidente se dedique a hacer una especie de proselitismo político criticando a una de las candidaturas”.

En esa línea, deslizó que el jefe de Estado habría rozado la prescindencia. “No me parece que ese sea el momento de hacerlo. Me parece que la prescindencia que tanto se habla tiene que aplicarse y la tiene que aplicar el primer mandatario y ayer claramente no lo hizo“, cerró en diálogo con La Tercera.