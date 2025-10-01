Tras hablar de “cobardía, corrupción y mentiras”: Gobierno pide a Kast debatir “sin ataques personales”

Camila Vallejo calificó como “un debate legítimo” las palabras del presidente Boric, ya que “aunque esté muchas veces contaminado por el contexto electoral, el debate de la Ley de Presupuesto es un debate que debe ser serio y responsable”.

Camila Vallejo, vocera de Gobierno, salió al paso de los duros ataques que dedicó José Antonio Kast al presidente Gabriel Boric, luego que el mandatario cuestionara su plan de reducir el gasto fiscal en USD 6.000 millones en 18 meses en cadena nacional, en el marco de la presentación de la Ley de Presupuesto 2026.

“Lo que hizo ayer el presidente no fue un acto republicano, fue un acto de cobardía, de corrupción y fue un acto de mentiras”, indicó el candidato de Republicanos en un punto de prensa.

Ante esta polémica, la ministra Vallejo hizo un llamado a Kast a generar un debate “sin violencia y sin este tipo de ataques personales, sino que centrado en las ideas“.

“Porque cuando hablamos de los recursos de todos los chilenos y chilenas, y decimos que se pueden recortar $6.000 millones de dólares, la pregunta que nos hacemos es ¿cómo se hace? Porque uno, o no se sabe cómo hacerlo, o indudablemente se pueden recortar elementos que son importantes para garantizar prestaciones sociales en nuestro país”, puntualizó.

Vallejo detalló que “cuando hablamos de $6.000 millones de dólares, hablamos de grandes montos. ¿Qué es lo que hoy día financia el Estado de este nivel de envergadura? Gratuidad son $2.000 y tantos millones de dólares, la atención primaria $3.000 y tantos millones de dólares, casi $4.000 millones de dólares”.

Es por ello que la representante del Ejecutivo calificó como “un debate legítimo” las palabras del presidente Boric, ya que “aunque esté muchas veces contaminado por el contexto electoral, el debate de la Ley de Presupuesto es un debate que debe ser serio y responsable. Porque se trata de cómo vamos a financiarle la atención primaria en salud a las personas, las pensiones a las personas, la educación a las personas, la alimentación escolar, la seguridad pública, entre otras materias”.

“Y esto, insisto, es un debate que ha estado también muy presente en los economistas, en el Parlamento, y en el marco de la Ley de Presupuesto que conduce el propio Ejecutivo, es totalmente pertinente lo que ha dicho el presidente, que se explique aquello. Porque al final, efectivamente siempre puede haber promesas sin plan, pero las promesas sin plan son vacías”, recalcó la vocera Camila Vallejo.