Propiedades en el extranjero, colegios y acciones: la declaración de patrimonio de los candidatos a La Moneda

Tres de los ocho candidatos no declararon renta bruta mensual, mientras Matthei dio cuenta de su presencia en dos directorios.

Los candidatos presidenciales a La Moneda ya publicaron sus declaraciones de patrimonio e intereses, tras presentar los antecedentes ante el Servicio Electoral.

En sus declaraciones, dadas a conocer por InfoProbidad, Eduardo Artés consigna una renta mensual de $523 mil, además de un inmueble en El Tabo avaluado en $21,3 millones.

Franco Parisi, candidato del Partido de la Gente (PDG), no declaró renta bruta, pero sí una casa en copropiedad en Alabama, Estados Unidos, por un valor de USD 700 mil, un automóvil Mercedes Benz y pasivos por $65 millones.

La representante de Unidad por Chile, Jeannette Jara, informó una renta mensual de $985.641, dos inmuebles en Santiago, avaluados en $50.776.245 y $55.374.824, respectivamente.

Jara además tiene una residencia en copropiedad en Padre Hurtado ($179.324.631) y Santiago ($63.766.212). A estos se suma una station wagon Mitsubishi, valores o instrumentos transables por $7,9 millones y pasivos por $157,5 millones.

José Antonio Kast declaró una renta bruta mensual de $3,5 millones, una propiedad en Los Lagos, de la cual es dueño de la cuarta parte avaluada en $41 millones, y otra en Puerto Varas, de la que posee el 7,6% por $84,7 millones, a lo que agrega una camioneta Nissan 2008

Junto con ello, el candidato de Republicanos tiene 597.222 acciones del Banco de Chile y es dueño del 90% de la inmobiliaria e inversiones Padua Limitada, a lo que suma siete inmuebles en Buin, uno en Puerto Varas y tres en Las Condes. Además es accionista de Inversiones Cimientos SPA, en Inversiones Desafíos SPA e Inversiones Horizonte SPA.

Es dueño, en un 90% – a través de de Inmobiliaria e Inversiones Padua Limitada- del Colegio Campanario de Buin.

Las declaraciones de patrimonio de Matthei, Kaiser, ME-O y Mayne-Nicholls

Evelyn Matthei declaró una renta mensual de $1, una propiedad en Las Condes por $359 millones y otra en Villarrica, de la cual es dueña de la cuarta parte, por un valor de $761 millones. Junto con ello, detalló que es parte de los directorios de la Universidad Diego Portales y Antar Chile, un APV por $212,5 millones y un vehículo Toyota Camry del 2011.

Johannes Kaiser no declaró una renta mensual, al igual que Franco Parisi, y dio cuenta de un inmueble avaluado en $115 millones y dos vehículos.

En el caso de Marco Enríquez-Ominami, el candidato independiente declaró una renta mensual de $9 millones, mientras que en el caso de sociedades y empresas, cuenta con Rivas y Rivas Limitada (99%) y 4C Consultores Limitada (50%).

Cuenta con dos inmuebles, uno en usufructo y el otro en nuda propiedad, es decir tiene derecho sobre un bien, pero no considera uso y goce, pasivos por 10 millones de pesos.

Harold Mayne-Nicholls, siguiendo el ejemplo de Parisi y Kaiser, no declaró renta mensual, y dio cuenta de una propiedad en Peñalolén avaluada en $ 611.559.192 y pasivos por 240 millones de pesos.