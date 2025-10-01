El pedregoso inicio de Grau y el Gobierno en la tramitación de la última Ley de Presupuesto de Boric

La presentación e inicio de la discusión de la Ley de Presupuestos 2026 ha estado envuelta por acusaciones de intervencionismo político y las críticas de Jara y su comando por la eliminación de la glosa republicana.

Con traje y corbata, y acompañado por Javiera Martínez, directora de Presupuestos, se presentó este miércoles el ministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA), a la primera sesión de comisión mixta de presupuesto para presentar los detalles del proyecto ingresado ayer por el Gobierno y anunciado en cadena nacional por el presidente Gabriel Boric.

La sesión marcó el debut de Grau en el terreno presupuestario, ya que en los tres años anteriores el encargado de comandar la negociación en el Congreso fue el ex titular de Hacienda, Mario Marcel.

La tarea de sacar adelante el último presupuesto del actual gobierno asoma como especialmente compleja para el militante frenteamplista. Sobre todo, en consideración de que en los últimos días al Gobierno se le han abierto varios flancos —por el lado de la oposición pero también de los aliados políticos— a raíz de las definiciones que se tomaron para el presupuesto 2026.

El más reciente fue uno abierto por el mismo Boric, quien durante la cadena nacional decidió cuestionar abiertamente la propuesta de recorte fiscal propuesta en el programa de gobierno de José Antonio Kast.

“Es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar 6.000 millones de dólares de gasto que algunos han levantado, sin decir de dónde pretenden hacerlo. ¿Acaso van a echar abajo beneficios sociales? Es imposible recortar 6.000 millones de dólares sin afectar derechos sociales como la PGU”, fue la frase del mandatario.

Además de las duras críticas, el Gobierno crispó el ambiente justo el día en que inician las tratativas en el Congreso para tramitar la legislación. De hecho, la bancada de diputados de la UDI anunció que recurrirá a la Contraloría por eventual intervencionismo electoral.

“Jamás había ocurrido que se utilizara un espacio tan importante, como son las cadenas nacionales, que se transmite a todo el país, para hacer este tipo de activismo político. Lo que hizo anoche el actual mandatario no fue presentar la Ley de Presupuestos 2026, sino que usar un espacio institucional para intervenir descaradamente en las elecciones. Es un acto gravísimo que requiere ser investigado con urgencia por la Contraloría”, acusó la bancada de legisladores opositores.

Pese a que los ministros de Gobierno defendieron la alocución del jefe de Estado, en el oficialismo reconocen que la crítica fue algo inédito en cuanto a cadenas presidenciales se refiere. “El presidente se extralimitó y su equipo falló en no advertirlo”, dice un dirigente del Socialismo Democrático fuera de micrófono.

La arremetida de Jara y su comando

Las acusaciones al presidente, en todo caso, no es el único flanco abierto en torno a la tramitación del proyecto de erario fiscal.

La decisión de no dejar una glosa de libre disposición para la administración que tomará la posesión de La Moneda en 2026 también generó críticas de los presidenciables. Pero a diferencia de otras ocasiones, esta vez Jeannette Jara, candidata del oficialismo, se plegó a los cuestionamientos.

En el próximo gobierno que espero encabezar, me gustaría que estuviera esa glosa de libre disposición (…) Ojalá el Parlamento pueda reponerlo, me parece que es algo necesario”, sostuvo la abanderada.

Desde su comando también plantearon críticas a la decisión del Ejecutivo. En conversación con EL DÍNAMO, el secretario general del PPD e integrante del comité estratégico del comando Jara, José Toro, advirtió que “la glosa republicana es un mínimo democrático: siempre se ha hecho y negarla sería un acto de obstrucción política. Un presupuesto sin glosa republicana desconoce la voluntad popular. No es un favor: es respeto básico a las mayorías que eligen un nuevo rumbo para Chile”.

La vocera del comando, la senadora Alejandra Sepúlveda, se sumó al coro de cuestionamientos planteando que “esperamos que el gobierno de nuestro presidente Gabriel Boric rectifique esto. Necesitamos la cláusula de libre disposición para precisamente implementar los nuevos desafíos que hoy día nos está planteando nuestra candidata Jeannette Jara. Nosotros esperamos que esto se rectifique en el presupuesto de la Nación, en la discusión que se va a realizar, porque esta es una glosa que existía históricamente”.

Grau, en el transcurso de la semana, ha explicado que la decisión de suprimir esta glosa se debe a la recomendación hecha por la Comisión de Gasto Fiscal que va en la línea de reducir la estrechez fiscal que asoma en el erario público.

“La comisión de gasto, que estuvo compuesta por especialistas de todas las sensibilidades políticas, hizo una propuesta específica respecto a qué hacer con la glosa republicana. Nosotros vamos a tomar esa propuesta”, sostuvo el ministro.

Y adelantó que la propuesta para reemplazar la glosa republicana —que en el traspaso de Sebastián Piñera a Boric rondó los US$700 millones— será dar facultad explícita y acotada al próximo presidente o presidenta para reasignar recursos entre partidas durante el primer semestre de gobierno, sin aumentar el gasto total. Esto, en la línea de la recomendación del órgano asesor en gasto fiscal.