Ministro Montes aterriza millonaria deuda del Minvu a inmobiliarias y constructoras: llega a USD 130 millones

El titular de Minvu dijo que la Asociación de Desarrolladores de Vivienda Social “suma muchas cosas que no corresponden”.

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, entregó este jueves sus argumentos para estimar en US$130 millones la deuda con constructoras, inmobiliarias y otros actores del sector, y de paso, descartar que se trate de US$1.000 millones.

El titular del Minvu reiteró que el monto indicado en el reportaje del Diario Financiero no corresponde a la realidad, a la vez que rechazó que la cartera no cuente con recursos para financiar la construcción de viviendas.

De acuerdo con lo manifestado por el secretario de Estado, “efectivamente existe una deuda“, y aunque admitió que si bien ya se venció el plazo para pagar, dijo que el proceso se va recuperando.

El cálculo de Montes sobre la deuda con las constructoras

A continuación, el ministro Carlos Montes calculó que la deuda del Ministerio de Vivienda con las empresas constructoras es en torno a los US$130 millones.

En esa línea, planteó que “le suman a estas cifras otras cosas que no tienen mucho que ver. Por ejemplo, en el caso de la Región Metropolitana le suman lo que ya sirvió por confirming”.

A la vez, el titular del Minvu se refirió a las críticas de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, y aseveró que “esto está muy politizado por la coyuntura electoral. O sea, la coyuntura electoral tiende a ponerle una característica y un peso a la información que es parcialmente verdad“.

Respecto de los cuestionamientos al hecho de que parte de la deuda y trabajos de construcción pasarán al próximo gobierno, la autoridad manifestó que “la verdad es que siempre hay un traslado de un año al otro. Yo le puedo decir que una parte del presupuesto nuestro en estos cuatro años ha sido de obras que inició incluso Bachelet“.

Montes admitió que efectivamente se les pidió a algunas empresas que no entregaran las facturas para tener más tiempo para pagar, y reconoció que aquello constituye un abuso administrativo.

“Eso yo creo que existe y tenemos que ir reduciendo, y no solo existe en vivienda, existe en general, en el Estado“, planteó en diálogo con T13.

Respecto de lo indicado por la Asociación de Desarrolladores de Vivienda Social (ADVS), en cuanto a que el déficit presupuestario del Serviu Metropolitano de este año llegará a $312 mil millones, el secretario de Estado sostuvo que el titular de ese gremio, Carlos Marambio, “suma muchas cosas que no corresponden. Suma deuda vencida, suma el confirming, suma los préstamos que se decidió no entregarlos (…) Suma muchas cosas y llega a esa cifra. Pero si lo queremos plantear en términos de deuda propiamente vencida, es distinta la cifra“, concluyó.