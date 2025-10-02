“Obedeció mi orden”: la polémica entre Parisi y Kaiser por su dieta parlamentaria

Junto con ello, el abanderado del PDG anunció la llamada Ley Kaiser, tras acusar a su contrincante de “frescura” e “intento de corrupción”.

Franco Parisi, candidato presidencial del Partido de la Gente, y Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, protagonizaron una polémica por la dieta parlamentaria que recibe el abanderado del PNL, en medio de la campaña a La Moneda.

Esto, luego que Kaiser informara que solicitó a la Secretaría General de la Cámara un permiso sin goce sueldo hasta el fin del periodo eleccionario, con lo cual sus remuneraciones verán una caída.

En el marco de la gira 4K que lidera por el norte del país, el diputado opositor precisó que, junto con este permiso sin goce de sueldo, el resto de los recursos que le entregue la Cámara de Diputados lo donará, como había anunciado meses atrás.

Ante esto, Franco Parisi respondió que Kaiser “obedeció mi orden”, pero dejó ver que lo que había hecho en los últimos meses era una “frescura” y un “intento de corrupción”, ya que sostuvo que ha estado en campaña presidencial desde agosto y se ha valido de las asignaciones parlamentarias y su dieta para financiarla.

En esta línea, el abanderado del PDG anunció la presentación de la llamada Ley Kaiser, que apunta que legisladores, alcaldes y gobernadores renuncien con seis meses de anticipación para postular a otro cargo.

Con ello se pretende replicar lo que sucede con los consejeros regionales, donde el escaño es traspasado a otro miembro de la lista o es designado por el respectivo partido político.