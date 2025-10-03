Jeannette Jara asegura que impulsará la tramitación del proyecto de aborto en su eventual gobierno

Pese a reconocer diferencias con la DC, la candidata presidencial del oficialismo confirmó que continuará con la tramitación de la iniciativa si no se zanja en la actual administración.

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC) confirmó que continuará con la tramitación del proyecto de aborto libre en caso de que llegue a La Moneda.

La abanderada de Unidad por Chile afirmó estar de acuerdo con la iniciativa que actualmente se está discutiendo en el Congreso, la cual busca legalizar el aborto hasta las 14 semanas. “Lo que he resuelto es presentar en mi complemento de programa que en Chile este debate se pueda dar de forma democrática y así lo voy a impulsar”, sostuvo en conversación con 24 Horas.

Siguiendo en esa línea, Jara agregó que “sé que al menos uno de los partidos va a tener reserva sobre este tema, la Democracia Cristiana, y yo evidentemente voy a respetar su opinión, porque de eso se trata la democracia. Yo creo que ellos no se van a restar de la discusión, pero los que tengan una convicción distinta, están en todo su derecho a expresarla”.

Jeannette Jara daría urgencia al proyecto de aborto libre

Con respecto a la discusión que comenzó en el Congreso sobre el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo, la ex ministra del Trabajo manifestó que en un eventual gobierno “nosotros vamos a continuar con su tramitación, si es que no se alcanza a resolver ahora, que sería lo ideal”.

En este sentido, enfatizó que para iniciativa de esta relevancia “para la vida de las mujeres, se tiene que usar las herramientas que el propio reglamento de la Cámara y el Senado dan, y una de ellas es la urgencia“.

Lo anterior, luego de que Jara sostuviera el pasado mes de agosto que la propuesta de aborto libre no estaría dentro de su programa de gobierno, producto de las diferencias que hay con la DC sobre esta temática.

“En temas valóricos, entendemos que hay una diferencia con la Democracia Cristiana, así que es un tema que en este programa no se va a abordar“, expuso en aquella ocasión.