Las cuentas alegres de Kast tras duro encontrón con el presidente Boric por propuesta de recorte fiscal

El republicano logró posicionarse como el principal contrapeso del Gobierno en materia fiscal tras la cadena nacional en que fue aludido por el presidente.

En el comando de José Antonio Kast no esperaban una alusión directa en la cadena nacional que dio el presidente Gabriel Boric para anunciar la Ley de Presupuestos 2026.

Si bien el mandatario no pronunció el nombre del candidato presidencial del Partido Republicano, sí cuestionó una de las propuestas de gobierno más polémicas de Kast: el recorte fiscal de US$6 mil millones.

La crítica, ya había sido planteada por Evelyn Matthei en el debate presidencial de Chilevisión cuando interpeló a Kast para saber los pormenores de la propuesta. Y también por Jeannette Jara que en diferencias ocasiones ha empezado al republicano para que aclare si es que el recorte implicará recortar beneficios sociales. Pero esta vez, el cuestionamiento vino directamente del palacio de Gobierno.

“Es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar 6.000 millones de dólares de gasto que algunos han levantado, sin decir de dónde pretenden hacerlo. ¿Acaso van a echar abajo beneficios sociales? Es imposible recortar 6.000 millones de dólares sin afectar derechos sociales como la PGU”, fue la frase del mandatario.

Kast se posiciona como contrapeso del Gobierno

Desde la alocución del jefe de Estado, han pasado dos días de respuestas y mensajes cruzados; Kast cuestionando un eventual “intervencionismos electoral”, un requerimiento ante la Contraloría y la defensa de La Moneda a la pertinencia de la crítica del presidente.

Fue el mismo Boric quien salió este jueves a tratar de dar por superada la polémica al desestimar las declaraciones de Kast quien acusó un “acto de cobardía, un acto de corrupción” por parte del mandatario.

“Que como presidente de la República tenga una opinión al respecto me parece que es del todo legítimo. Lo que pasa es que discutir, conversar de política, conversar de las propuestas de políticas públicas en Chile no es cobarde, es democrático”, declaró el mandatario

Más allá del fuego cruzado, en el comando de Kast se sacan cuentas alegres del round con el mandatario. ¿La razón? El presidenciable republicano logró posicionarse como la alternativa al gobierno más nítida al enfrentarse directamente al jefe de Estado en el escenario presupuestario que por estos días se toma la agenda debido a la tramitación del Presupuesto de la Nación.

“En este Presupuesto el presidente fue a poner a Kast a su nivel y el resto de los candidatos quedaron solos porque les baja jerarquía. Y eso, en ese sentido, en ese debate, es súper complejo”, dice Javiera Arce, politóloga a EL DÍNAMO.

Y añade al análisis: “Para mí es inentendible lo que hizo el presidente el martes con la cadena nacional. Se juega con recursos retóricos, pero no a ese nivel. Sobre todo además cuando la misma candidata está fuera de la carrera y se enfrenta directamente a la oferta presidencial de la oposición, siendo de su propio sector”.

En ese sentido, la analista apunta a que otro efecto colateral es que Jeannette Jara quedó marginada de la discusión del presupuesto, ya que fue el presidente quien tomó el liderazgo en la discusión con Kast.