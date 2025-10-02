Ahora sí: Frente Amplio confirmó el día en que Jeannette Jara presentará su anexo programático

Constanza Martínez valoró el trabajo que realizaron los expertos y partidos politicos en torno al anexo programático de Jeannette Jara.

La candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, presentará este viernes su anexo programático a los partidos políticos que apoyan su postulación a La Moneda, según adelantó este jueves la presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez.

De acuerdo con lo manifestado por la ex delegada presidencial de la Región Metropolitana, “creo que es buena hora de que (Jara) tenga un cambio de pasar de ser una candidata de primarias de dos partidos políticos, a ser una candidata de nueve partidos“.

“Es una candidata que logró este grado de unidad, que incluso trajo a la Democracia Cristiana (DC) a este encuentro del progresismo“, dijo la timonel del FA en la entrevista que le concedió a radio Duna.

Constanza Martínez y los plazos de Jeannette Jara

Frente al retraso de la presentación del texto final por parte de Jeannette Jara, Constanza Martínez manifestó que “el programa para mí es muy relevante y creo que ha logrado ir cuajando en una síntesis muy interesante“.

En esa línea, la presidenta del FA valoró el trabajo que realizaron los expertos y partidos políticos en torno al anexo programático de la candidata oficialista. “Yo sé que la gente no entiende tanto de esto, pero nosotros creemos en esa participación“, recalcó.

Al abordar el tema del plazo en que Jara lo presentará a las colectividades que la respaldan, Martínez indicó que “entiendo que mañana (viernes) ya va a haber una primera presentación a los partidos políticos, donde estamos todos invitados. Y va a ser una primera aproximación también a poder ir desarrollando un espacio en común“, complementó.

Por otra parte, Constanza Martínez defendió el mensaje del presidente Gabriel Boric sobre el Presupuesto 2026 en cadena nacional y criticó los dichos de José Antonio Kast.

Frente a los cuestionamientos del candidato presidencial republicano, quien calificó el mensaje como “un acto de cobardía, corrupción y mentiras”, Constanza Martínez recalcó que “Kast no ha ganado una elección hasta el momento y el Presidente tiene prerrogativas para hablarle a la ciudadanía en cadena nacional“.