Jara sube la apuesta e intensifica críticas al Gobierno de cara a la recta final de la campaña

La ex ministra del Trabajo ha cuestionado los últimos días el nivel de reconstrucción en Viña del Mar y la decisión del Gobierno de dejar sin efecto la glosa republicana. Esto, en busca del voto “extra oficialista” y superar el 30% identificado con el Gobierno de Boric.

Jeannette Jara (PC) y Carlos Montes (PS) compartieron un poco más de tres años y un mes en el gabinete ministerial mientras la candidata del progresismo fue titular del Ministerio del Trabajo. Sin embargo, en pleno contexto electoral, ambos se han visto envueltos en una dinámica de declaraciones cruzadas a raíz de la lenta reconstrucción de Viña del Mar tras el mega incendio de 2024.

Fue la candidata presidencial de Unidad por Chile quien abrió los fuegos cuestionando abiertamente el nivel de avance registrado en las zonas afectadas. “Ha sido muy vergonzoso el tiempo que nos hemos demorado”, lanzó Jara tras participar de un encuentro con adultos mayores en Valparaíso.

Pero Jara no se quedó ahí. También responsabilizó directamente al Ministerio de Vivienda, dirigido por Montes: “Yo he escuchado y leído un montón de razones que tienen que ver con los títulos de dominio, con los ejecutores de las obras, pero no hay nada que lo justifique. (…) Evidentemente en el Ministerio de Vivienda está la responsabilidad, ellos son los responsables de la reconstrucción”, sinceró la candidata.

Y finalizó: “Reconstruir Viña para mí es un dolor pendiente y encuentro que es una vergüenza lo que ha pasado”.

La respuesta de Montes no se hizo esperar. El ministro contradijo a la candidata de la coalición asegurando que los problemas que persisten en la reconstrucción no están vinculados a los recursos destinados.

Pero desde el connado de Jara insistieron en el punto persistiendo en la crítica.

“El Ministro Montes dice que el financiamiento no es problema, pero la demora en la reconstrucción, claro que es un problema. Habría que pensar qué es lo que sienten las familias afectadas cuando se lea este tipo de respuestas. Esto demuestra algo de desconexión respecto a las angustias que tienen esas familias”, dijo el vocero del comando, Tomás Hirsch.

Y complementó: “Nuestra candidata, Jeannette Jara, ha sido muy clara. Vamos a acelerar la reconstrucción con gestión, con transparencia y sobre todo con responsabilidad política. Las personas que han sufrido tanto necesitan soluciones, no excusas”.

Las razones de Jara para distanciarse de La Moneda

El tono de Jara y su comando sorprendió en La Moneda. Sobre todo, porque en los meses previos, la apuesta de la candidata fue no “golpear de más” al Gobierno de Gabriel Boric, pero sí marcar ciertas diferencias y tratar de sacarse de encima el título de “candidata de continuidad”.

Además, no sólo la gestión del Gobierno en la lenta reconstrucción en Viña ha sido cuestionada Jara. La militante del PC y su comando también arremetieron contra la decisión del Ejecutivo de dejar sin efecto la llamada glosa republicana en la Ley de Presupuesto 2026.

Históricamente, los gobiernos salientes han dejado recursos de libre disposición para que las administraciones entrantes puedan poner en marcha sus respectivos programas. El Gobierno de Boric, sin embargo, optó por proponer una fórmula de flexibilidad presupuestaria, pero de sólo un 1% del presupuesto de US$90 mil millones, porcentaje mucho menor al 10 que recomendó la Comisión de Gasto Fiscal.

La decisión del ministro Nicolás Grau enfureció no sólo a los candidatos de oposición, sino que también al comando de Jara.

“Esta glosa de libre disposición me parece a mí que lo más adecuado sería que se repusiera porque yo quiero conducir los destinos de Chile a partir del próximo año”, sostuvo la abanderada.

Y volvió a apuntar al tema de la reconstrucción: “Estoy pensando precisamente en que si esa glosa está disponible y se logra reponer en el Parlamento, la voy a utilizar prioritariamente en la reconstrucción de la vivienda del incendio de Viña del Mar. Ojalá el Parlamento pueda reponerlo, porque me parece que es algo necesario”, afirmó la aspirante a La Moneda.

Allegados al comité estratégico del comando aseguran a EL DÍNAMO que la decisión de confrontar al Gobierno —y el tono, más duro que lo normal—, fue tomada a conciencia de que resta poca campaña y la necesidad de “ampliar la base de apoyo” más allá del 30% del Gobierno.

Si bien en el comando remarcan que Jara no estaría estancada en las encuestas, sí hay que comenzar a “adelantar la pega” de segunda vuelta que tiene que ver con llegar a sectores que se sienten lejanos a la administración de Boric.

Una señal en esa dirección fue la incorporación del gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien además de representar una izquierda “extra oficialista” ha sido un duro crítico del Gobierno pese a ser electo en un cupo del Frente Amplio en 2020.

Para Javiera Arce, politóloga, las últimas intervenciones de Jara que apuntan a la diferenciación con el Ejecutivo buscan “ampliar la base de votación, porque el comando se dio cuenta que el 30% que tiene el presidente no alcanza para la elección”.

Eso sí, advierte que “esa perspectiva es también jugar un doble riesgo, porque si tú empiezas a renegar del gobierno, incluso de algunas cosas que hace el presidente, puedes perder en tu propia base algún tipo de apoyo”.

De todas maneras, Arce duda de los frutos de esta estrategia: “No sé si esto va a ser efectivo. Si fuiste ministra del gobierno, es difícil que la gente crea”, concluye.