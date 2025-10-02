“No estoy para polémicas tan chicas”: Boric responde a la arremetida de Kast que lo acusó de “cobardía” y “mentiras”

El mandatario se refirió a la dura arremetida de Kast, la cual surgió luego de que criticara su propuesta de recorte fiscal en cadena nacional.

El presidente Gabriel Boric se refirió al polémico cruce que surgió esta semana con el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, luego de que en plena cadena nacional por el Presupuesto 2026 criticara su propuesta de recorte fiscal de US$6.000 millones.

Sin mencionar al candidato directamente, cuestionó que la idea “es irresponsable, además de indeseable”, considerando que no ha dicho de dónde hará el ajuste, señalando que es imposible que se haga “sin afectar derechos sociales”.

Frente a esto, Kast elevó el tono y arremetió duramente contra el mandatario: “Lo que hizo es un acto de cobardía, un acto de corrupción“, ya que “habla y sabe que no se le puede contestar en las mismas condiciones que él hace el planteamiento”. Tras ello, acusó: “Señala cosas usando su plataforma para mentirle a la ciudadanía y decirle que nosotros vamos a restringir beneficios sociales”.

La respuesta del presidente Boric a Kast tras polémica cadena nacional

Durante su arribo a La Moneda, el presidente Boric se refirió a los duros dichos de Kast luego de que criticara una de sus propuestas en cadena nacional.

“¿Cobarde? No, yo no estoy para polémicas tan chicas. A mi lo que me preocupa es que los derechos sociales que ha ganado la gente después de tanto esfuerzo se mantengan a todo evento. Y eso es de lo que está preocupado el gobierno y es lo que vamos a seguir haciendo”, partió diciendo el jefe de Estado.

Posterior a ello, defendió su alusión a la idea de Kast ante las acusaciones de intervención electoral: “Que como Presidente de la República tenga una opinión al respecto me parece que es del todo legítimo. Lo que pasa es que discutir, conversar de política, conversar de las propuestas de políticas públicas en Chile no es cobarde, es democrático”.

“Quizás algunos no les gusta eso, pero yo por lo menos estoy muy convencido de que es necesario y defender lo obrado es parte de nuestra labor”, cerró el presidente Gabriel Boric.