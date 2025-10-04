“Impresentables” y “el mundo al revés”: Gajardo defiende a ministro Cordero tras denuncias por caso de Bernarda Vera

Un fuerte remezón ha ocasionado en el Gobierno el caso de Bernarda Vera, quien figura en el listado de personas detenidas desaparecidas durante dictadura y estaría viviendo en Argentina, lo cual ha hecho que el ministro de Seguridad Luis Cordero sea el principal apuntado.

Lo anterior, debido a la ofensiva que ha llevado a cabo la oposición, luego de que el Partido Nacional Libertario (PNL) presentara una querella en contra del secretario de Estado y de la jefa del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Paulina Zamorano. Lo anterior, se suma a la denuncia que presentaron los diputados UDI Jorge Alessandri y Daniel Lilayu por la presunta comisión de delito al no informar la aparición de Vera en Argentina y permitir que su familia continuara recibiendo ingresos en calidad de víctimas de familiares de detenidos desaparecidos.

En este contexto, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, en conversación con CHV Noticias, calificó estas acciones como “irresponsables” y “poco serias”.

“Desde el año 2007 están circulando estos rumores. En el año 2007 no existía el Plan Nacional de Búsqueda. El Plan Nacional de Búsqueda comienza a funcionar en el año 2023, en particular, el 30 de agosto el Presidente de la República suscribe el decreto que crea el Plan Nacional de Búsqueda para obtener la verdad cualquiera sea esta”, partió diciendo el secretario de Estado.

“En el año 2024 se entrega un informe con relatos discordantes, relatos, ningún antecedente documental, ninguno. Y correctamente se toma la decisión por parte del programa y del plan de enviar distintos tipos de solicitudes de información, distintos tipos, a la Policía de Investigaciones, al Registro Civil, a la Cancillería, y esa información se va recibiendo durante el año 2024”, añadió.

En este sentido, el titular de Justicia explicó que “el Plan Nacional de Búsqueda realiza esto de manera diligente, envía un conjunto de oficios a distintos organismos públicos, cuál sería el delito que habría que denunciar”.

Por lo anterior, sostuvo que “son tan irresponsables las denuncias que han presentado en contra del ministro Cordero y en contra de la jefa del programa, son absolutamente poco serias, impresentables, carecen de cualquier argumento jurídico real, y por eso arriesgan las penas del artículo 211 del Código Penal, que es una denuncia calumniosa“. En cuanto a la querella, Gajardo dijo: “Con mayor razón. ¿Quién la presenta? El abogado de los criminales que están hoy día condenados por crímenes de lesa humanidad. Ellos son los que presentan esta denuncia”.

En esa línea, planteó que “lo hacen en contra de la jefa del Programa de Derechos Humanos. ¿Y por qué? Porque son del Programa de Derechos Humanos los que han sido los querellantes y son las personas que han perseguido a los criminales de lesa humanidad que se encuentran actualmente detrás de la reja, cumpliendo sus condenas de cientos de años, porque cometieron los crímenes más graves que hay en la historia de nuestro país”.

“Esas son las personas que están realizando estas denuncias en contra de los funcionarios del Programa de Derechos Humanos. Esto es como el mundo al revés, yo creo. Los defensores de las personas que han cometido los crímenes más horrendos de la historia de nuestro país, que siempre han negado a los detenidos desaparecidos, porque, digámoslo, las personas que han presentado esas denuncias siempre han negado a los detenidos desaparecidos”, cerró el ministro Gajardo.