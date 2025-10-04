Panel Ciudadano UDD: Jara sube al primer lugar, pero no logra imponerse en eventual segunda vuelta con Kast o Matthei

La candidata del oficialismo subió dos puntos, mientras que Kast y Matthei se estancan en la carrera presidencial.

A poco más de un mes de las Elecciones Presidenciales 2025, este sábado se dio a conocer una nueva nueva edición de la encuesta Panel Ciudadano UDD, donde Jeannette Jara pasó a liderar la carrera hacia La Moneda, seguida por José Antonio Kast y Evelyn Matthei.

De acuerdo al sondeo, la candidata del oficialismo se ubica en el primer lugar con el 27% de las preferencias, subiendo dos puntos con respecto a la semana anterior. El abanderado del Partido Republicano se posiciona en el segundo puesto con 25%, sin mostrar variación en relación a la última encuesta.

La carta de Chile Vamos, en tanto, tampoco registró cambios y se mantuvo en la tercera posición con el 16% de intención de votos. Más abajo aparecen el representante del PNL, Johannes Kaiser, quien subió un punto y alcanzó el 11%, y el candidato del PDG, Franco Parisi, con 8%.

Con respecto a las candidaturas independientes, Harold Mayne-Nicholls obtuvo el 2% de las preferencias, mientras que Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés están empatados con 1%.

Jara sigue sin imponerse: los posibles escenarios de cara a la segunda vuelta presidencial según Panel Ciudadano UDD

A pesar de que aumentó su respaldo y liderar la carrera presidencial, por ahora Jeannette Jara no lograría imponerse en segunda vuelta ante Kast o Matthei, según la encuesta Panel Ciudadano UDD.

Frente al republicano, la candidata oficialista obtendría un 32% de las preferencias, mientras que Kast alcanzaría un 49%. En tanto, un 19% de los encuestados afirmó que no sabe, votaría nulo o se abstendría.

En caso de que en la segunda vuelta presidencial Jara se enfrente a Matthei, la carta de Chile Vamos la vencería con el 46% de respaldo contra el 30% de la ex ministra del Trabajo. Si este fuera el balotaje, un 24% se manifiesta indeciso.