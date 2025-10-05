Ministro Montes responde a críticas de Jara y aborda deudas del Minvu: “Cualquiera que gobierne tendrá problemas”

“A mí me desespera el ritmo que está avanzado”, reconoció Montes por la lentitud en la reconstrucción y apuntó a problemas estructurales, señalando que “el Estado no está preparado para esto”.

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, respondió a las críticas que ha recibido a raíz de las dificultades que enfrenta la cartera con respecto a la deuda y abordó los dichos de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, quien cuestionó la demora en la reconstrucción de las casas que se destruyeron en el megaincendio que afectó a la Región de Valparaíso.

Durante esta semana, la carta presidencial de Unidad por Chile expuso que la “reconstrucción de Viña a mí me parece impresentable” y señaló que “evidentemente en el Ministerio de Vivienda está la responsabilidad”.

En este contexto, el ministro Montes, en conversación con Estado Nacional de TVN, comenzó diciendo que “no he tenido la oportunidad de conversar con ella. En todo caso, le mandé el informe de todo el mes de septiembre, un resumen, y también el informe de octubre. Porque ahí se plantean problemas y avances”.

Con respecto a si Jara está mal informada, el secretario de Estado comentó que “no sé qué información tiene. Lo que quiero decir es que falta diálogo (…) Cualquiera que va a gobernar va a enfrentar problemas bastante parecidos. Entonces es muy importante conversar para ir buscando variantes, y los problemas no son fáciles”.

Sobre los desafíos que ha tenido que enfrentar el Minvu, Montes apuntó a problemas estructurales: “La primera autocrítica es que el Estado no está preparado para esto. Cuando uno revisa los procesos, una licitación puede tardar 11 meses en resolverse”, explicó, haciendo referencia a la lentitud en la reconstrucción tras los incendios de Viña del Mar y Quilpué.

A lo que agregó: “Yo reconozco más que nadie que a mí me desespera el ritmo que está avanzado. Y yo cada vez choco con la realidad en ciertas iniciativas. Por ejemplo, construimos el año pasado, mitad de año, cuatro viviendas industrializadas. Todavía no se pueden ocupar, porque falta un muro de contención en cada una de ellas. ¿Y por qué no está el muro de contención? Porque quedó mal hecha la licitación primera. Y porque las que hicimos después no dieron lo suficiente para cubrirla”.

Ministro Carlos Montes asegura que deuda del Minvu “se van a pagar”

Por otra parte, el titular de Vivienda se refirió a la deuda de 130 millones de dólares que mantiene el ministerio con empresas que gestionan soluciones habitacionales.

“Son deudas vencidas. O sea, deudas que se debieron haber pagado y no se pagaron una determinada fecha, y aquí nosotros tenemos claro la cifra de personas que tuvieron subsidio individual, hicieron todo, completaron los trámites que se demoraron nueve o diez meses. O sea, no es un problema de los últimos días y al final no se le pagó oportunamente”, explicó.

“¿Cuando vamos a pagar? Yo le anuncio ya que empezamos esta semana a pagarle a todas las familias, a todas las personas”, aseguró.

A lo que añadió: “Lo otro que tiene que ver con los terrenos, unos terrenos que se compraron y no se pagaron, terrenos que se entregaron los recursos del año 2024, no se cumplieron todos los requisitos, no se hizo y se trasladó al 2025 y el 2025 había menos recursos y eso se postergó y eso es una cuestión que es totalmente irregular”.

En este sentido, detalló que “no hemos tenido recursos para pagar inmediatamente, se ha usado el confirming, que esto no es una deuda, el confirming e una forma de pago y eso también le genera cierta incertidumbre al sector. Esas son las deudas que hemos ido trabajando“. En este marco, concluyó asegurando que “las deudas se van a pagar”.